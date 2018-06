LIVE: Goffin imponeert op Suzanne Lenglen in match tegen Monfils, maar regen gooit roet in het eten in set 3 MDB/TLB

01 juni 2018

07u13 0 Roland Garros David Goffin (ATP 9) en Gaël Monfils (ATP 37) strijden in een meer dan aantrekkelijke affiche voor een plek in de achtste finales op Roland Garros. De Parijzenaar hemelde onze landgenoot al op door hem "de landmeter" te noemen omdat Goffin volgens Monfils bijzonder accuraat is. Monfils pakte alvast de eerste set na een tiebreak: 7-6 (8-6), maar wie stoot op Suzanne Lenglen door naar de volgende ronde? Volg het hier set per set LIVE op de voet.

SET 1: Monfils neemt de bovenhand in de tiebreak

"Hij mist geen enkele bal, hé. Hij is één van de meest precieze spelers van het circuit." Of nog: "Eerlijk gezegd start ik hier met weinig zelfvertrouwen." Gaël Monfils nestelde zich maar al te graag in de rol van de underdog. De Fransman verloor echter nog geen enkele set, maar was wel licht geblesseerd en ook heel even ziek. Dat was er in de aanvangsfase niet aan te zien. Monfils pakte meteen uit met twee fraaie backhands en startte met een 'love game'. Goffin leek heel even van slag en na twee dubbele fouten keek de Luikenaar al tegen een 0-2-achterstand aan.

'La Goff' liet zich niet kennen, ook al weerde Monfils zich kranig. Vrijwel meteen hingen de bordjes weer gelijk. Dat nam echter niet weg dat de lange en intensieve rally's elkaar bleven opvolgen. Elk punt was nu felbevochten. Het was vechten voor elke morzel gravel. Tussendoor slaagde Goffin er toch in om zijn 'love game' te pakken te krijgen. Beide heren waren enorm aan elkaar gewaagd en het mocht dan ook niet verbazen dat ze afstevenden op een tiebreak. Daarin had Monfils een 5-2-voorsprong te pakken. Vol risico sloeg de thuisspeler zich met een knappe return naar een eerste setpunt. Het derde was het goede voor Monfils: 7-6 (8-6).

SET 2: Goffin stelt op indrukwekkende wijze orde op zaken: 6-3

Pech voor Goffin in de tiebreak dus, maar zoals gewoonlijk toonde de Luikenaar zich mentaal ijzersterk. Onze landgenoot greep Monfils meteen bij de keel in het begin van de tweede set en de Fransman wist bij momenten niet waar hij het had. In acht (!) minuten tijd liep 'LaGoff' uit tot 3-0 en op dat moment had Monfils de tweede set eigenlijk al opgegeven. Goffins service draaide op volle toeren, de Luikenaar kreeg lengte in zijn slagen en stuurde Monfils zo van het kastje naar de muur. De Fransman vocht in het laatste deel van de set nog even terug, maar bij 5-3 maakte Goffin het op zijn eigen service dan toch af.

SET 3: Regen gooit roet in het eten

Goffin kon opgelucht ademhalen. De Luikenaar had zijn niveau opgekrikt en dat was ook in het begin van het derde bedrijf te zien. Onze landgenoot ging vlot door de opslag van zijn opponent en bevestigde die break ook. Goffin legde de bal waar hij wilde, tot frustratie van de stuntman aan de overzijde. Monfils liep zich de longen uit het lijf, maar het was veeleer de Belg die zijn vuist mocht ballen op Suzanne Lenglen. De fans in Parijs werden verwend met spektakeltennis, van beide kanten. Tot een 3-2-stand in het voordeel van de Belg alleszins. Dan besliste de umpire om de match te onderbreken door de aanhoudende regenval in Parijs. Goffin en Monfils mochten de kleedkamers opzoeken.