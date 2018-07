LIVE. Fans worden verwend op Centre Court! Nadal hangt bordjes weer gelijk in hoogstaande partij tegen Djokovic GVS

13 juli 2018

22u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Roland Garros Rafael Nadal heeft de stand in evenwicht gebracht in zijn halve finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic. Nadat de Serviër de eerste set had gewonnen, haalde de Spanjaard de bovenhand in het tweede bedrijf: 3-6. Rafael Nadal heeft de stand in evenwicht gebracht in zijn halve finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic. Nadat de Serviër de eerste set had gewonnen, haalde de Spanjaard de bovenhand in het tweede bedrijf: 3-6. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen Kevin Anderson. Volg de wedstrijd hier LIVE via setverslagen!

SET 1:

Djokovic is na een lastige periode met een elleboogblessure en een soort burn-out afgegleden naar de 21ste stek op de ranking, maar op Wimbledon lijkt de Serviër de rug te rechten. Het was flink zweten geblazen voor Nadal. 'Djoko' schoot als een pijl uit de startblokken en zette de Spaanse gravelkoning meteen flink onder druk. De Serviër versierde twee breakkansen maar met een flinke portie geluk rechtte Nadal de rug. 3-3.

Maar in het zevende game kreeg het nummer 21 dan toch waar hij recht op had. Hij stoomde met enkele heerlijke winners naar 0-40, het tweede breakpunt was uiteindelijk het juiste. Nadal kon vervolgens zijn eigen service dan toch eens overtuigend winnen, maar het kwaad was dan al geschiet. Djokovic serveerde de eerste set met een vijfde ace op een indrukwekkende manier uit: 6-4.

SET 2:

De tennisfans die twijfelden of Djokovic ooit nog naar zijn beste niveau zou groeien, kregen hun antwoord op Centre Court. 'Nole' was bij momenten wel degelijk de oude. Hij zette Nadal ook in de aanvangsfase van de tweede set permanent onder druk op diens eigen opslag, maar de Spanjaard ontsnapte tot twee keer toe en nam dan de bovenhand. Djokovic verloor zijn focus wat en Nadal presenteerde hem meteen de rekening: 1-3.

De fans moesten even op het duel wachten, maar ze werden wel beloond voor hun geduld. De knappe rally's en winners volgden elkaar in sneltempo op en het was uiteindelijk de Serviër die in zijn vuistje lachte. Hij ging immers meteen weer door de service van 'Rafa', maar daarmee was het festival der servicebreaks nog niet ten einde. Nadal klom op 2-4 en stoomde uiteindelijk door richting 3-6-setwinst.