LIVE: Bemelmans leidt met twee sets in tweede ronde. Is de Limburger op weg naar nieuwe zege? JP

31 mei 2018

11u51 0 Roland Garros In de tweede ronde van Roland Garros speelt Ruben Bemelmans (ATP-110) tegen de Est Jurgen Zopp (ATP-136). Beide spelers werden opgevist als 'lucky loser' uit de kwalificaties. Een unieke kans dus voor de 30-jarige Belg om door te stoten naar de derde ronde in Parijs. Volg de wedstrijd hier via setverslagen.

Bemelmans boekte in de eerste ronde tegen de Indiër Yuki Bhambri zijn eerste zege ooit op de hoofdtabel in Roland Garros. Na de zege kon de Limburger zijn geluk niet op. "Roland-Garros is prachtig dit jaar. Wat een rollercoaster van emoties, het is eindelijk gelukt om de tweede ronde te bereiken."

Set 1: Bemelmans op drafje naar setwinst

Verder bouwend op zijn vorige succes begon Bemelmans sterk aan de wedstrijd tegen Zopp. In de eerste set ging hij met enthousiast tennis meteen door de opslag van de Est. Die voorsprong bouwde hij geleidelijk aan verder uit en haalde zo de eerste set binnen met 6-4.

Set 2: Bemelmans gaat door op hetzelfde elan

Ook in de tweede set ging Bemelmans meteen door de service van de jonge Est, wat als snel leidde tot een 3-0-voorsprong voor de Limburger. Maar Zopp begon geleidelijk aan zijn niveau op te krikken en kwam terug tot 4-3. Het sein voor Bemelmans om nog een tandje bij te steken en dat rendeerde meteen. Uiteindelijk won hij ook de tweede set met 6-4.