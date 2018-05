LIVE: Alison Van Uytvanck knokt, maar moet felbevochten eerste set toch aan Duitse klepper laten MH

31 mei 2018

20u24 0 Roland Garros Alison Van Uytvanck neemt het in haar tweede ronde op Roland Garros momenteel op tegen Julia Görges (WTA 11). Stevige dobber. Alle ontwikkelingen per set kan u hier LIVE volgen.

3 augustus 2017 is het, wanneer de Brabantse in Washington liefst vijf matchballen niet kan verzilveren tegen de 29-jarige Duitse. Alison Van Uytvanck dus op wraak belust. En ook al is gravel niet de favoriete ondergrond van Görges, ze pronkt niet voor niets als elfde op de ranking. “Ik zal agressief en met voldoende variatie moeten spelen", stak Van Uytvanck voor aanvang van wal. Dat deed de kwartfinaliste van 2015 aanvankelijk ook, maar toch liep Görges al vlug uit tot een 3-1-voorsprong. Geen man over boord. Van Uytvanck liet zich niet uit haar lood slaan en toonde zich een taaie klant: 3-3. Görges won vervolgens haar eigen opslagspel, maar ondervond hinder van een kwaaltje in de nek. Verzorging voor de Duitse, die na het korte oponthoud een felbevochten achtste game aan Van Uytvanck moest laten. De eerste set leek op een tiebreak af te stevenen, maar daar besliste Görges echter anders over. De Duitse pakte set één met 7-5.