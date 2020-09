Kwalificatiespeler Giustino wint op één na langste wedstrijd in geschiedenis Roland Garros XC

29 september 2020

09u34

De Italiaan Lorenzo Giustino (ATP-157) en de Fransman Corentin Moutet (ATP-71) hebben de op één na langste wedstrijd in de geschiedenis van Roland Garros gespeeld. Giustino won na 6 uur en vijf minuten met 0-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), 2-6 en 18-16. Alleen de Fransen Fabrice Santoro en Arnaud Clément stonden eens langer op het Parijse gravel. In 2004 deden zij 6 uur en 33 minuten over hun partij.

Giustino en Moutet begonnen zondag al aan de wedstrijd, maar moesten bij 0-6, 7-6 (9/7) en 4-3 wegens regen de kleedkamers opzoeken. Maandagnamiddag begonnen ze er opnieuw aan en zouden ze nog een hele poos op de baan vertoeven. Alleen al de laatste set duurde meer dan drie uur. Kwalificatiespeler Giustino leverde het de allereerste ATP-zege in zijn carrière op. De 29-jarige Napolitaan speelde ook voor het eerst een vijfsetter. In de volgende ronde ontmoet hij de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-14).

De langste wedstrijd op een Grand Slam staat op naam van de Amerikaan John Isner en de Fransman Nicolas Mahut. In 2010 versloeg Isner Mahut op het gras van Wimbledon in de eerste ronde met 6-4, 3-6, 6-7(7/9), 7-6 (7/3) en 70-68. Gespreid over drie dagen had hij daar 11 uur en 5 minuten voor nodig.

