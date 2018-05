Kvitova stoot door naar tweede ronde op Roland Garros Redactie

28 mei 2018

13u43

Bron: Belga 0 Roland Garros Petra Kvitova (WTA 8) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros.

De Tsjechische haalde het in de openingsronde in drie sets van Veronica Cepede Royg (WTA 89) uit Paraguay: 3-6, 6-1 en 7-5.

In de tweede ronde speelt de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014), het achtste reekshoofd, tegen Lara Arruabarrena (WTA 91). De Spaanse won met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Hongaarse Timea Babos (WTA 37). Het beste resultaat van de 28-jarige Kvitova op Roland Garros is een halve finale (in 2012).