Krejcikova en Siniakova pakken eindzege in dubbelspel bij de vrouwen op Roland Garros TLB

10 juni 2018

13u04

Bron: Belga 0 Roland Garros Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben het dubbeltoernooi bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. In de finale versloeg het Tsjechische duo de Japanse vrouwen Eri Hozumi en Makoto Ninomiya in twee sets met tweemaal 6-3. De wedstrijd duurde een uur en zeven minuten.

Het is de eerste grandslamtitel voor Krejcikova en Siniakova, het zesde reekshoofd op Roland Garros. Eerder dit jaar verloren ze samen nog de dubbelfinale in het Chinese Shenzhen, maar nu is het dus wel raak in Parijs.

Hozumi en Ninomiya waren in de eerste ronde nog te sterk voor onze landgenote Alison Van Uytvanck en de Sloveense Polona Hercog. Bovendien versloegen ze in de kwartfinales ook de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, het eerste reekshoofd. Maar in de finale bleken Krejcikova en Siniakova dus te sterk.

Vorig jaar zegevierden de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova in het dubbelspel bij de vrouwen.

Fransmannen Herbert en Mahut pakken zege in dubbeltoernooi

Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert hebben in Parijs het dubbeltoernooi voor mannen van Roland Garros op hun naam gezet. In de finale legde het Franse duo de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic in twee sets over de knie.

Mahut en Herbert vierden na 1 uur en 44 minuten hun derde zege op een grandslamtoernooi. De setstanden waren 6-2 en 7-6 (7/4). In 2015 won de Franse tandem het US Open, een jaar later schoten Mahut en Herbert raak op Wimbledon. Ze stonden voor het eerst in de finale aan de Porte d'Auteuil.

Marach en Pavic leken na 17 dubbelzeges op rij onklopbaar dit seizoen. Ze wonnen achtereenvolgens de ATP-toernooien in Qatar en Auckland en schreven ook het Australian Open op hun palmares. Voor Pavic doet de zeldzame nederlaag extra pijn, want hij verloor donderdag ook al de finale van het gemengd dubbelspel. Daarin ging de Kroaat aan de zijde van de Canadese Gabriela Dabrowski onderuit tegen zijn landgenoot Ivan Dodig en diens Taiwanese partner Latisha Chan.