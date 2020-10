Kortademige en koortsige Alexander Zverev overtreedt coronaprotocol op Roland Garros Valerie Hardie

05 oktober 2020

13u56 0 Roland Garros Alexander Zverev gaf na zijn verloren achtste finale op Roland Garros aan dat hij eerder koortsig en kortademig was en toch lichtte hij de organisatoren niet in. De 23-jarige Duitser, 7de op de ATP-ranking, ‘overtrad’ zo het protocol.

Zondag deed Alexander Zverev van zich spreken. Niet alleen omdat hij er in de achtste finale in vier sets uit ging tegen de 19-jarige Jannik Sinner, die pas 75ste staat op de ATP-ranking, maar vooral omdat hij tijdens z’n perspraatje aangaf dat hij al van vrijdag ziek was. “Ik voelde me ellendig na mijn match tegen Cecchinato,” vertelde de Duitser. “Ik kon niet goed ademen, had 38 graden koorts en heb twee nachten slecht geslapen. Elke lange balwisseling brandde in mijn borst. Ik was al moe na de opwarming - eigenlijk hoorde ik niet te spelen. Zelfs mijn oma had me vandaag verslagen.”

Het zijn symptomen die uiteraard meteen alarmbellen deden afgaan, maar Zverev zei dat er volgens hem niets aan de hand was - buiten een stevige verkoudheid dan. “Ik heb negatief getest op corona. Er is niks mis met mijn smaak of geur. Volgens mij ligt het aan het weer.”

De Franse tennisbond (FFT) meldde dat Zverev up to date was met zijn testen, maar dat het wel al van 29 september geleden was dat hij zijn laatste (negatieve) test aflegde. Spelers worden om de vijf dagen getest. Toch volgde Zverev het protocol niet: hij hoorde vrijdag zijn symptomen bij de medische dienst van Roland Garros te rapporteren en een nieuw staal te laten afnemen. “In afwachting van het resultaat wordt een ‘verdacht’ geval niet in het stadion toegelaten en is hij of zij verplicht om zich af te zonderen.” Het zijn richtlijnen die “de burgerlijke plicht en verantwoordelijkheid van alle aanwezigen” aanspreekt - Zverev voelde zich duidelijk niet aangesproken, terwijl hij zich na de tweede ronde wel beklaagde over de veiligheidsmaatregelen in Parijs. Die waren volgens hem ontoereikend: “Het hotel hier is niet echt een bubbel. In de kamer naast me verblijven toeristen die elke dag terugkeren met een souvenir uit de Eiffeltoren”

Het is niet de eerste keer dat Zverev het niet zo nauw neemt met de maatregelen. Zo beloofde hij tijdens de Adria Tour, waar verschillende spelers onder wie initiatiefnemer Novak Djokovic positief testten op covid-19, om zich gedurende twee weken af te zonderen, ook al was hij niet besmet. Enkele dagen later al werd hij op een feestje in Monte Carlo gespot - zonder masker. In augustus testten zijn ouders positief op corona en konden zo niet mee reizen naar New York, waar Zverev de finale haalde op de US Open.

Lees ook:

Bom in tenniswereld? Politie onderzoekt mogelijke matchfixing op Roland Garros