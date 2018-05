Kim Clijsters onder de indruk van Elise Mertens: "Ze weet wat ze wil, maar ook wat ze niet wil" TLB

Bron: Belga 0 Roland Garros Elise Mertens beschikt over de wapens om zich met de beste speelsters te meten. Dat zegt Kim Clijsters, de voormalige nummer 1 van de wereld in wiens academie in Bree Mertens regelmatig traint.

Volgens Clijsters heeft de 22-jarige Mertens, mede dankzij haar halve finale op de Australian Open, een "enorme stap vooruitgezet op korte tijd". "Haar recente titels (in Lugano en Rabat) tonen aan dat ze goed omgaat met die nieuwe situatie. Ik merk het ook aan de manier waarop ze traint in mijn academie. Zij is iemand die weet wat ze wil, maar ook wat ze niet wil. Ze slaat goed op, verdedigt goed en speelt gevarieerd tennis. Ook mentaal is ze sterker geworden. Ze is uitgegroeid tot een vaste waarde die zich met de besten kan meten."

Clijsters is in Parijs om er andermaal deel te nemen aan de Trophée des Légendes, een toernooi voor oude gloriën. "Normaal speel ik dit jaar aan de zijde van Nathalie Tauziat", legt de Limburgse uit. "Soms sla ik nog wel een balletje in mijn academie in Bree. Het is ook altijd leuk aan zo'n evenement deel te nemen."

Daarnaast zal de viervoudige grandslamkampioene, bijna 35, wedstrijden analyseren voor Eurosport. "Ze vroegen het mij al een tijdje, maar ik voelde mij er niet helemaal klaar voor. Inmiddels heb ik al voor ESPN gewerkt, en voor de BBC op Wimbledon. Ik kijk ernaar uit met die grote namen (o.a. John McEnroe en Mats Wilander) samen te werken."