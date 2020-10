Kenin (21) tegen Swiatek (19), vrouwenfinale onder youngsters: Justine Henin krijgt sowieso opvolgster Filip Dewulf

10 oktober 2020

11u37 0 Roland Garros Sofia Kenin (WTA 6) en Iga Swiatek (WTA 54) strijden vandaag voor de Coupe Suzanne Lenglen. Wie daar op voorhand geld had op ingezet, is ondertussen een rijk man. De 21-jarige Amerikaanse tegen de 19-jarige Poolse is de jongste grandslamfinale sinds de Australian Open 2008 toen twee 20-jarigen, Maria Sharapova en Ana Ivanovic, tegenover elkaar stonden.

Gezien Kenin met haar zege in Melbourne eerder dit jaar over iets meer 'grandslamervaring' beschikt, wordt zij als favoriete naar voren geschoven, maar Swiatek liet wel een verpletterende indruk in de afgelopen dertien dagen. Op zes matchen verloor de Poolse sensatie maar 23 games. Kenin was niet onder de indruk. "Voor mijn halve finale tegen Petra Kvitova had ook zij geen set verloren", grijnsde ze. "Dat betekent niets als ik goed speel." De laatste keer dat een speelster jonger dan 22 jaar twee grandslamtoernooien op één seizoen kon winnen, was in 2003 toen Serena Williams én Justine Henin dat deden. En Swiatek kan de eerste Poolse grandslamwinnares ooit worden.

Kenin klopt Kvitova in halve finale:

Swiatek klopt Podoroska in halve finale:

