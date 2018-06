Kasatkina schakelt Wozniacki uit op Roland Garros XC

04 juni 2018

13u10

Bron: Belga 0 Roland Garros Caroline Wozniacki heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros. De Deense nummer twee van de wereld verloor in de achtste finales van de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-3. De wedstrijd begon zondag, maar moest vanwege de invallende duisternis maandag afgewerkt worden. De partij duurde uiteindelijk exact twee uur.

Wozniacki, die begin dit jaar de Australian Open won, doet door haar nederlaag niet beter dan in 2017 op Roland Garros. Vorig jaar werd de 27-jarige Deense uitgeschakeld in de kwartfinales door de latere eindwinnares Jelena Ostapenko. Dat was een evenaring van haar beste prestatie in Parijs, aangezien ze ook al in 2010 de laatste acht bereikte.

De 21-jarige Kasatkina, die in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens uitschakelde, werd de voorbije twee jaar op Roland Garros telkens geklopt in de derde ronde. Dit jaar doet ze dus al een pak beter. De Russin wordt gecoacht door de Belg Philippe Dehaes.

Kasatkina treft in de kwartfinales de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 24), die zondag in twee korte sets (6-2 en 6-0) de maat nam van de Estse Anett Kontaveit (WTA 24).