Journalist polst via vreemde vraag naar relatie van Dimitrov met Sharapova: “Je mag nog altijd jaloers zijn” ODBS

06 oktober 2020

13u44 0 Roland Garros Zijn breuk met Maria Sharapova is al vijf jaar oud, maar nog geregeld wordt Grigor Dimitrov herinnerd aan zijn relatie met de gewezen Russische tennisster. Ook op deze Roland Garros.

Dimitrov (ATP 20) moest gisteren zijn meerdere erkennen in Tsitsipas, het vijfde reekshoofd in Parijs: 6-3,7-6 (9/7) en 6-2. Geen kwartfinale voor de Bulgaar, die in het circuit naast zijn acht ATP-titels (waaronder de Masters in 2017 na finale tegen Goffin) nog steeds bekend staat om zijn relatie met vijfvoudig grandslamwinnares Sharapova. Tussen 2013 en 2015 waren zijn een van powerkoppels in de sport. Tot Sharapova het uitmaakte. Moment waaraan Dimitrov op de persconferentie nog even herinnerd werd door een journalist.

“Even een vraag buiten de sport, die je hopelijk wil beantwoorden... Heb je nog altijd contact met Sharapova? Ik weet dat jullie wegen scheidden, maar ik ben altijd best jaloers op jou geweest”, stak de journalist op wel erg bijzondere wijze van wal. “Ik zou graag willen weten of jullie elkaar nog zien, of jullie praten, wat zij nu doet... Speelt ze nog altijd tennis?” Na verlies in de eerste ronde op de Australian Open van dit jaar hing ‘MaSha’ in januari het racket aan de haak.

Het pleit voor Dimitrov dat hij de vraag niet louter weg lachte. “Je mag nog altijd jaloers zijn”, grapte hij. “Nee nee, met Maria gaat alles goed. We hebben ook na onze breuk een goeie relatie op vriendschappelijke basis. Ik hoop toch dat je haar volgt op Instagram... dan weet je wel waar ze zich mee bezig houdt. Maar ik maak me geen zorgen om Maria hoor. Ze stelt het goed, in deze fase van haar leven. Ze is ook het type persoon die niet terugkomt op zo’n belangrijke beslissing omdat ze vindt dat ze die voor een goede reden genomen heeft. Tja, ik weet het niet... ik zou willen dat jij me meer kon vertellen.”

In haar biografie uit 2017 ging Sharapova dieper in op haar relatie met Dimitrov. Voor haar zat vooral de timing niet goed. “Het was Wimbledon 2015 en Grigor liet me in een boek over het toernooi een foto zien waarop ik in zijn spelersbox zat. Hij keek me triest aan -ik zag zelfs een traan in zijn ogen- en zei: ‘Heb je deze al gezien? Dit betekent alles voor mij. Jij in mijn box, naast mijn moeder.’ Het was op dat moment dat ik definitief wist dat het niets zou worden tussen ons. Ik kon niet de juiste persoon voor hem zijn op dat moment in mijn leven. Ik moest toen immers ook zo gefocust zijn op mijn eigen carrière, op het moment dat ik op mijn hoogtepunt was. Maar ik zat daar alleen maar omdat ik in die Wimbledon snel uitgeschakeld werd. Dus zijn goeie herinnering was mijn slechte. Wat voor hem alles betekende, kwam er alleen maar omdat ik verloren had.”

Dimitrov verloor maandag van Tsitsipas in de achtste finale:

