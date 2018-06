Italiaan Cecchinato over komende tegenstander: "Ik ken Goffin beter dan Monfils" TLB

Bron: Belga 0 Roland Garros Als David Goffin (ATP 9) er morgen in slaagt het vervolg van zijn partij in de derde ronde van Roland Garros tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 37) winnend af te sluiten, wordt de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72) zijn opponent in de achtste finales. Cecchinato rekende eerder op de dag in vier sets (2-6, 7-6 (7/5), 6-3 en 6-1) af met de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 11).

"Dat ik in de achtste finales van Roland Garros sta is ongelooflijk", opende de Siciliaan, die na zijn zege tegen Carreno Busta languit op het terrein ging liggen. "Het geeft enorm veel voldoening hier te staan. Ik had tot vorige week nog geen enkele wedstrijd gewonnen op een grandslamtoernooi. Dit komt dus onverwacht. Ik voel me een nieuwe en geconcentreerde Cecchinato. Mijn opslag draait goed en ik ben een complete speler geworden."

De 25-jarige Cecchinato brak dit jaar helemaal door met een eerste ATP-titel, in Boedapest, na eerst de kwalificaties te moeten hebben doorlopen in de Hongaarse hoofdstad. Tegen Carreno Busta bevestigde hij eens te meer zijn goede vorm. "Op een gegeven moment zag ik dat Carreno Busta geen oplossingen meer vond", aldus Cecchinato. "Hij kon geen punt meer maken. Deze overwinning levert me 220.000 euro, het grootste winstbedrag in mijn carrière. Maar dat wil niet zeggen dat ik voldaan ben. Het maakt voor mij niet uit of ik Goffin of Monfils tref. Ik ken Goffin iets beter, omdat ik al twee keer tegen hem speelde én verloor. Onze laatste match dateert van in Rome eerder dit jaar. Ik ga niet verkondigen dat ik beter dan hem ben nu, maar ik word wel steeds beter en zal het veld op stappen met de overtuiging te kunnen winnen."