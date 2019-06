Indrukwekkende Nadal in drie sets voorbij Federer en stoot door naar finale Roland Garros JH

07 juni 2019

15u33 18 Roland Garros Rafael Nadal (ATP 2) stoot door naar de finale van Roland Garros. In de topaffiche tegen Roger Federer (ATP 3) had de Spanjaard genoeg aan drie sets (6-3, 6-4 en 6-2) om zijn eeuwige concurrent naar huis te sturen. In de finale neemt hij het op tegen Dominic Thiem (ATP 4) of Novak Djokovic (ATP 3).

Voor het eerst in twintig maanden stonden de twee eeuwige rivalen tegenover elkaar. Nadal speelde al een indrukwekkend tornooi, enkel David Goffin kon al een set winnen in deze Roland Garros. Het was ook Nadal die als eerste mocht serveren, de Spanjaard begon meteen agressief, maar Federer diende hem enkele keren goed van antwoord. Mede door de wind maakten beide heren flink wat foutjes. Vooral Federer wisselde enkele knappe punten af met mindere momenten. Zo brak Nadal meteen door de opslag van de Zwitser en won de Spanjaard de eerste twee games.

Nadal ging door op zijn elan en maakte er 3-0 van, maar Federer krikte zijn niveau op en de rally’s werden langer. Hij kwam terug tot 3-2. Vooral de zesde game was een felbevochten duel, uiteindelijk trok Nadal aan het langste eind in deze game, en hij deed hetzelfde in de set. Met een fantastisch punt haalde de Spanjaard de eerste set binnen: 6-3.

Sterk begin Federer, maar Nadal blijft baas in tweede set

Het leek wel een herboren Federer die aan de tweede set begon. De Zwitser zette de eerste twee games op dominante wijze achter zijn naam, maar moest in de derde game toch weer zijn meerdere erkennen in Nadal, die enkele knappe punten scoorde en door de opslag van de Zwitser brak. De Spanjaard kwam zelfs langszij, zo kon de tweede set eigenlijk opnieuw beginnen. Daarna ging het spel goed op en neer met wisselend succes. Na acht games stond het 4-4, maar het was toch vooral Nadal die de monden enkele keren deed openvallen. Met een nieuw breekpunt voor de Spanjaard kreeg Federer een tik, zo was ook de tweede set voor de Spanjaard: 6-4.

Nadal behoudt dominantie in derde set

Ook in de derde set ging het Federer niet voor de wind. De eerste game haalde hij nog wel binnen, maar daarna was zowel de foutenlast van de Zwitser als de superioriteit van Nadal te groot, met twee breakpunten voor de Spanjaard als gevolg: 4-1. De moed zakte Federer in de schoenen, we zagen zelfs even frustratie bij de Zwitser. De derde set was uiteindelijk een koud kunstje voor Nadal, hij haalde hem binnen met een overtuigende 6-2 en stoot zo door naar de finale van Roland Garros. Daarin wacht de winnaar uit het duel tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem.