Indrukwekkende Goffin tankt vertrouwen en staat in tweede ronde Roland Garros MH

26 mei 2019

20u17 0 Roland Garros David Goffin (ATP 30) heeft zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De Luikenaar liet in zijn eerste partij geen spaander heel van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72): 6-0, 6-2 en 6-2.

Niet de minste moeite kende Goffin met de 28-jarige Berankis. Na amper 22 minuten stond de droge 6-0 op het bord. ‘La Goff’ onder stoom. Berankis kreeg geen poot aan de grond. En de stroomtrein denderde in set twee en set drie onverminderd voort. De winners volgden mekaar in sneltempo op. Als het een voorbode is voor de rest van het toernooi, mogen we nog mooie dingen verwachten. Als vertrouwensboost kan het in elk geval tellen.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Serviër Miomir Kuzmanovic (ATP 83) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79). Goffin haalde zijn beste resultaat aan de Porte d’Auteuil in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.