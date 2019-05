Indrukwekkende Goffin tankt vertrouwen en staat in tweede ronde Roland Garros MH

26 mei 2019

20u17 24 Roland Garros David Goffin (ATP 30) heeft zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De Luikenaar liet in zijn eerste partij geen spaander heel van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72): 6-0, 6-2 en 6-2.

Niet de minste moeite kende Goffin met de 28-jarige Berankis. Na amper 22 minuten stond de droge 6-0 op het bord. ‘La Goff’ onder stoom. Berankis kreeg geen poot aan de grond. En de stroomtrein denderde in set twee en set drie onverminderd voort. De winners volgden mekaar in sneltempo op. Als het een voorbode is voor de rest van het toernooi, mogen we nog mooie dingen verwachten. Als vertrouwensboost kan het in elk geval tellen.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Serviër Miomir Kuzmanovic (ATP 83) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79). Goffin haalde zijn beste resultaat aan de Porte d’Auteuil in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

“Dit was ideale start”

“Ik ben tevreden”, reageerde de Belg nadien. “Dit was van start tot finish een goede wedstrijd. Ik speelde een constant tennis en sloeg goed op”, analyseerde Goffin. “Vanaf de eerste ogenblikken stond ik er en ik kon mijn tempo opleggen in elke set. In het algemeen toonde ik dat ik beter was dan mijn tegenstander, in alle onderdelen van het spel. Dit is de ideale start.”

“Het was ook heel plezant om op de court Simonne-Mathieu te spelen”, vervolgde hij. “Er hing een toffe sfeer op de tribunes. Ik hou er een goed gevoel aan over. Nu ga ik genieten van de zege, en dat me toeleggen op het vervolg van het toernooi.”

De Luikenaar treft in de tweede ronde de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 83) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79). In de derde ronde wacht mogelijk topper Rafael Nadal of, als er van een enorme verrassing sprake is, Kimmer Coppejans. Goffin haalde zijn beste resultaat in Parijs in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Vorig jaar sneuvelde hij in de vierde ronde.