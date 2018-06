Hoe wint hij keer op keer? De spelpatronen van Nadal ontrafeld Robert Misset

11 juni 2018

14u00

Bron: De Volkskrant 0 Roland Garros Voor de elfde keer won Rafael Nadal Roland Garros. Hoe sloopt de gravelkoning al zijn tegenstanders?

Als de speaker bij het voorstellen van Rafael Nadal opsomt wanneer hij Roland Garros heeft gewonnen, begint het Franse publiek al halverwege te juichen. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en in 2017 de tiende: 'La Decima'. En zondag volgt na een zege in drie sets (6-4, 6-3, 6-2) op Dominic Thiem 'La Undecima', de elfde grandslamtitel voor Nadal in Parijs. Een statistiek die ook volgens de 32-jarige Spanjaard te absurd is om van te dromen.

Hoe sloopt de gravelkoning al zijn tegenstanders? Een analyse van zijn geliefde spelpatronen tijdens de finale tegen Thiem.

