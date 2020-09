Het belooft pittig te worden voor Mertens op Roland Garros: eerste week overleven en dan volgen Svitolina en mogelijk Serena Filip Dewulf

25 september 2020

08u45 0 Roland Garros Was het een kwartfinale waar Elise Mertens (WTA 20) moest op mikken in deze Roland Garros? Dan zal ze toch flink uit haar pijp moeten komen. Er wachten haar heel wat hete standjes onderweg naar de tweede week, waar mogelijk Elina Svitolina (WTA 5) haar ­tegenstandster wordt in de achtste finale.

In Parijs noteerden ze gisteren nog snel het forfait van Belinda Bencic (WTA 10), waardoor maar zes van de toptienspeelsters zullen meedoen aan deze corona-editie van Roland Garros én waardoor Elise Mertens zestiende reekshoofd werd. De 24-jarige Limburgse werd echter niet ­gediend door het lot. Een eerste ronde tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122) kan nog aanzien worden als een doorgedreven opwarming, maar met de ervaren Kaia Kanepi (WTA 106) of de handige Marie Bouzkova (WTA 46) is het al aardig opletten in ronde twee. In theorie zou dan reekshoofd nummer ­zeventien Anett Kontaveit (WTA 21) haar ­tegenstandster moeten worden in de derde ronde, maar de sterke Estse moet in haar eerste partij nog voorbij thuisspeelster Caroline Garcia (WTA 45) zien te geraken en met Aliaksandra ­Sasnovich (WTA 96) schuilt er nog een gevaarlijk heerschap in dat deel van de tableau.

Minnen tegen Flipkens?

Laat ons echter positief blijven en ­Mertens naar week twee zien trekken in Parijs – ze heeft uiteindelijk niet voor niets het grootste aantal overwinningen van de hele tour dit seizoen achter haar naam –, dan wacht er mogelijk een ontmoeting met Elina Svitolina (WTA 5) in ronde vier. Het derde reekshoofd is geen onbekende voor Mertens, ze stonden al vier keer eerder tegenover ­elkaar waarbij onze landgenote maar één keer wist te winnen. Dat was wel in 2018 op weg naar haar halve finale op de Australian Open, laat dat dus een goed voorteken zijn. Wil Mertens naar de laatste vier aan de Porte d’Auteuil, dan zal ze mogelijk voorbij Serena Williams (WTA 9) moeten in de kwartfinale. We zeiden het al, het wordt pittig.

Ook voor de Belgische collega’s van Mertens kwamen er stevige tegenstandsters uit de pot. Alison Van Uytvanck (WTA 65) ontmoet de robuuste Zweedse Rebecca ­Peterson (WTA 59), een tweede ronde ­tegen Donna Vekic (WTA 30) zou interessant zijn. Haar partner Greet Minnen (WTA 110) wacht op een speelster uit de kwalificaties en kan bij winst in de tweede ronde Kirsten Flipkens (WTA 79) treffen. De 34-jarige Molse, die meer dan 24 uur moest wachten op een negatief ­resultaat van haar coronatest in Parijs, moet dan wel het 23ste reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 27) zien te verslaan. Het wordt dus hard werken voor de Belgische dames in de Franse hoofdstad, maar gezien de bijzondere omstandigheden – coronaprotocol, vreemd seizoen, de klimatologische omstandigheden – zullen verrassingen niet uitblijven.

Lees ook:

Wim Fissette, al 10 jaar topcoach in vrouwentennis, moet Roland Garros missen: “Wil Osaka enkel inruilen voor Federer” (+)