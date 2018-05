Haase, die later op de dag Goffin treft: "Als ik kalm blijf, is een stunt mogelijk" MH

27 mei 2018

10u06

Bron: Belga 0 Roland Garros Robin Haase (ATP 44) is later vandaag de eerste tegenstander van David Goffin (ATP 9) op Roland Garros. De 31-jarige Nederlander hoopte vanzelfsprekend op een makkelijkere loting, maar gaat toch voluit de strijd aan. Het is de tweede keer op korte tijd dat beide spelers elkaar tegenkomen. In Madrid eerder deze maand was Goffin te sterk in twee sets (7-5 en 6-3).

"Ik sta momenteel goed te spelen", opende Haase. "Ik voel me goed en als ik kalm kan blijven, is er zeker iets mogelijk. Ik ben er zeker van dat ik kan stunten. Ook in Madrid vond ik mezelf al goed spelen." Haase klopte toen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, halvefinalist op de Australian Open, alvorens te verliezen van Goffin.

"Ook in Monte Carlo en in Rome was mijn tennis goed", vervolgde de Nederlander. "Maar in kleine toernooien, zoals Marrakech en Estoril, waar ik veel punten kon rapen, viel het dan weer tegen. Ik hoop op een goede Roland Garros."

Haase, die in Turnhout woont, kon Goffin in zes eerdere confrontaties nog maar één keer kloppen. Dat was wel op gravel, vorige zomer in de kwartfinales in het Zweedse Gstaad. "Ik ben er niet uit of gravel mijn favoriete ondergrond is", aldus Haase. "Ik behaalde er mijn beste resultaten, al is dat ook al wel een tijdje geleden. Ik hou alleszins van spelen op gemalen baksteen. En bovendien vindt Roland Garros maar één keer per jaar plaats. Ik ga dus alles geven om te kunnen schitteren."