Haalbare kaarten voor Goffin en Mertens in eerste ronde Roland Garros - Coppejans op hoofdtabel, Minnen moet nog één wedstrijd winnen

23 mei 2019

20u20

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 30) neemt het komende week in de eerste ronde op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, in de eerste ronde op tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72), zo wees de loting vandaag uit.

Voor de twee spelers, beiden 28 jaar oud, wordt het de vierde confrontatie op de hoofdtabel van een ATP-toernooi, de tweede op een grandslamtoernooi. De stand is momenteel 2-1 in het voordeel van onze landgenoot, die intussen is aangekomen in de Franse hoofdstad Parijs en er start als 27e reekshoofd. Goffin won in 2015 twee keer tegen de Litouwer, op het ATP-toernooi in het Indiase Chennai en op het US Open. Eerder dit jaar was Berankis te sterk voor Goffin in de zestiende finales in de Qatarese hoofdstad Doha. Opvallend, Berankis geraakte nooit voorbij de openingsronde in Parijs.

Goffins beste resultaat op het Parijse gravel is een stek in de kwartfinales in 2016, toen hij in een viersetter onderuitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Vorig jaar geraakte onze landgenoot er voor de derde keer in zijn carrière tot in de vierde ronde, waarin de Italiaan Marco Cecchinato te sterk bleek. Als Goffin dat dit jaar wil evenaren, zal hij eerst voorbij een zware derde ronde moeten, want dan is de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) meer dan waarschijnlijk de tegenstander. Rafa gaat dit jaar op zijn Roland Garros op jacht naar zijn twaalfde eindzege en speelt in de eerste twee rondes tegen kwalificatiespelers. Bij winst in de openingsronde wacht voor Goffin in ronde twee de winnaar van het duel tussen de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 83) en de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79).

Naast Goffin staat ook Kimmer Coppejans (ATP 181) op de hoofdtabel in Parijs. De 25-jarige Oostendenaar won in de derde en laatste kwalificatieronde in drie sets van de Fransman Manuel Guinard (ATP 420): 6-3, 4-6 en 6-1 na 1 uur en 52 minuten. Coppejans bereikt voor de tweede keer in zijn carrière de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2015 ging hij op Roland Garros onderuit in de eerste ronde. Wie dit jaar zijn tegenstander wordt in de openingsronde, is nog niet duidelijk. De kwalificaties voor de hoofdtabel zijn immers nog niet afgelopen.

Roger Federer viert komende week na vier jaar afwezigheid zijn terugkeer op het Parijse gravel. De Zwitserse nummer drie van de wereld krijgt in de eerste ronde de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 73) tegenover zich. Ook nadien is de tegenstand niet al te sterk, waardoor we ons lijken te mogen opmaken voor een kwartfinale tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6), die na uitstekende resultaten in Madrid en Rome dit jaar in de Franse hoofdstad start als een van de favorieten.

Elise Mertens treft Sloveense in eerste ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 20) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 68). Dat blijkt uit de loting voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Alison Van Uytvanck (WTA 55) opent op het Parijse gravel tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 72), Kirsten Flipkens (WTA 59) staat tegenover Monica Puig (WTA 61) uit Puerto Rico.

Belgiës nummer 1 Elise Mertens, het twintigste reekshoofd, kreeg met Tamara Zidansek een op papier haalbare tegenstandster. De Sloveense staat voor het eerst op de hoofdtabel van Roland Garros. Het wordt het eerste duel tussen Mertens en Zidansek. Vorig jaar schopte Mertens het tot in de vierde ronde, haar beste resultaat in Parijs. Als Mertens Zidansek verslaat, volgt in de tweede ronde een duel met ofwel de Franse wildcard Diane Parry (WTA 486) ofwel de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 101).

Alison Van Uytvanck, in 2015 kwartfinaliste op Roland Garros, nam het al één keer eerder op tegen Sara Sorribes Tormo. In 2015 haalde de Vlaams-Brabantse het met 7-6 (7/2) en 6-4 van de Spaanse in de kwalificaties voor het graveltoernooi in Marrakech. In de tweede ronde is een duel met het Amerikaanse zevende reekshoofd Sloane Stephens (WTA 7) mogelijk.

Met Monica Puig krijgt Kirsten Flipkens de regerende olympische kampioene tegenover zich. In de onderlinge duels leidt onze landgenote met 3-1. Vorig jaar won Puig op hardcourt in Wuhan met 7-5, 5-7 en 6-3. De Kempense geraakte nog nooit verder dan de tweede ronde in Parijs.

Greet Minnen (WTA 150) is nog in de running voor een plaats op de hoofdtabel. In de tweede kwalificatieronde won ze donderdag van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119): 2-6, 6-2 en 6-4. In de laatste voorronde neemt Minnen het op tegen de Russin Sofya Zhuk (WTA 169).

Nummer 1 van de wereld Naomi Osaka, die in Parijs nooit verder geraakte dan de derde ronde, ontmoet de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 92) in de eerste ronde. De Japanse kan in de kwartfinales botsen op Serena Williams (WTA 10). De Amerikaanse gaat op zoek naar een 24e grandslamzege.

De Roemeense titelverdedigster Simona Halep (WTA 3) opent tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 47). In de eerste ronde staat ook een duel tussen Venus Williams (WTA 52), goed voor twee titels aan de Porte d’Auteuil, en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 9) op het programma. De Letse Jelena Ostapenko (WTA 40), die in 2017 de eindzege pakte, treft voormalig nummer 1 van de wereld Victoria Azarenka (WTA 44) uit Wit-Rusland.

Steve Darcis strandt in derde kwalificatieronde Roland Garros

Steve Darcis (ATP 244) is uitgeschakeld in de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De 35-jarige Luikenaar verloor in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 120) op het gravel in Parijs. De wedstrijd duurde 1 uur en 31 minuten.

Later op de dag probeert Kimmer Coppejans (ATP 181) zich te kwalificeren voor de hoofdtabel. Dan moet de West-Vlaming wel de Fransman Manuel Guinard (ATP 420) kloppen. Arthur De Greef (ATP 185) sneuvelde eerder in de tweede ronde van de kwalificaties, Ruben Bemelmans (ATP 164) ging eruit in de eerste voorronde. David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Greet Minnen op één wedstrijd van hoofdtabel

Greet Minnen (WTA 150) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De 21-jarige Belgische klopte op het Parijse gravel in de tweede voorronde de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119) in drie sets: 2-6, 6-2, 6-4. Voor een plek in de hoofdtabel moet Minnen, die nog nooit de eindfase van een grandslamtoernooi haalde, voorbij de Russin Sofya Zhuk (WTA 169). Die klopte Kathinka von Deichmann (WTA 218) uit Liechtenstein met 3-6, 6-3, 6-4.

Yanina Wickmayer (WTA 154) en Ysaline Bonaventure (WTA 115) overleefden eerder in Parijs de eerste voorronde niet. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Kirsten Flipkens (WTA 59) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.