Greet Minnen strandt in laatste kwalificatieronde Roland Garros - Goffin en Van Uytvanck komen zondag in actie MH

24 mei 2019

13u45

Bron: Belga 0

Goffin en Van Uytvanck komen zondag in actie

David Goffin en Alison Van Uytvanck moeten zondag meteen aan de bak op de eerste dag van Roland Garros. Goffin, nummer 30 van de wereld, staat in de vierde wedstrijd op court Simonne-Mathieu tegenover de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72). Van Uytvanck (WTA 55) speelt eveneens de vierde match, op court 13, tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 72).

Zondag is het ook uitkijken naar de comeback van Roger Federer. De Zwitser is er voor het eerst sinds 2015 bij in Parijs. Hij speelt de derde match op Court Philippe-Chatrier tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. De eerste wedstrijden beginnen om 11 uur.

Greet Minnen strandt in laatste kwalificatieronde Roland Garros

Greet Minnen (WTA 150) heeft zich niet weten plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros. De Kempense sneuvelde in de laatste kwalificatieronde tegen Sofya Zhuk (WTA 169), een 19-jarige Russin. Het werd 6-2, 3-6 en 6-3.

Minnen, die zich nog nooit voor de eindfase van een grandslam kon plaatsen, opende het kwalificatietoernooi met een zege in drie sets (7-5, 4-6 en 6-4) tegen de Française Margot Yerolymos (WTA 342). Nadien haalde ze het in de tweede voorronde van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119), ook in een driesetter (2-6, 6-2 en 6-4).

Yanina Wickmayer (WTA 154) en Ysaline Bonaventure (WTA 115) overleefden eerder in Parijs de eerste voorronde niet. Wickmayer verloor van Vikhlyantseva, terwijl Bonaventure ten onder ging tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 149). Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Kirsten Flipkens (WTA 59) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement