Gravelmonster Nadal vreet ook Thiem op, twaalfde (!) eindzege voor Spanjaard in Parijs Filip Dewulf

09 juni 2019

18u13 56 Roland Garros In een heruitgave van de finale van vorig jaar heeft gravelkoning Rafael Nadal voor de twaalfde keer de kroon op het werk gezet. Met 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 versloeg hij uitdager Dominic Thiem om zo op achttien grandslamtitels uit te komen. De 20 stuks van Roger Federer komen nu wel heel dichtbij.

“Ik ga niet moe zijn”, had Dominic Thiem gezegd na zijn zege over twee dagen, vijf uur en vijf sets tegen Novak Djokovic waardoor hij maar 24 uur rust kreeg alvorens gravelmonster Rafael Nadal in de ogen te kijken in de finale vandaag. Dat bleek ook, daar de infernale start van beide fysieke klasbakken menig gravelspecialist in spe serieus zou kunnen doen twijfelen hebben over zijn toekomst. Beestachtige slagenwisselingen met onwaarschijnlijke counters en winners die de 15.000 in de Court Philippe Chatrier naar adem deden snakken. Na zeven games (4-3) was er drie kwartier gespeeld. Het was echter duidelijk dat dit niveau van intensiteit niet zou kunnen aangehouden worden. De 25-jarige Thiem was de eerste die bezweek onder de druk en hij zag Rafa met de eerste set aan de haal gaan.

De Oostenrijker is echter (ook) een machine en veranderde in set twee het geweer van schouder. Hij schoof wat meer op richting eigen baseline en drukte de 33-jarige Mallorcaan wat meer weg. Het zorgde uiteindelijk voor een minder game van koning Rafa en Thiem, omgedoopt tot de gravelprins, die met 7-5 geschiedenis schreef door de enige actieve speler onder 30 jaar te worden die een set wist te winnen in een grandslamfinale. Nadal keek even naar zijn box, waar naast coach Carlos Moya ook vroegere mentor Toni Nadal een plaatsje had gevonden, en ging dan maar naar de vestiaires voor een nieuwe short en vers truitje.

De vestimentaire opschik deed wonderen. Nadal toonde zich opnieuw onfeilbaar, onweerstaanbaar en onverwoestbaar. Een Spaanse bulldozer met faciliteiten. Op 23 minuten had hij set drie binnen waarbij ook zijn uitzonderlijke kwaliteiten aan het net, vaak onderschat omwille van zijn defensief spektakel, naar boven kwamen. Mentaal is de Spaanse superman bovendien ook onwezenlijk sterk. Enkele breakpunten voor een tegenspartelende Thiem werden begin vierde set vakkundig afgeweerd waardoor de wedstrijd een eenzijdige aanblik kreeg. Ongelooflijk eigenlijk dat Thiem, die zeer goed tenniste, alles uit de kast haalde en bovendien de tweede beste gravelspeler ter wereld is, in de laatste twee sets op zo’n droge score werd getrakteerd. Na drie uur en één minuut mocht Nadal voor de twaalfde keer op zijn rug vallen en genieten.

De eerste man in de geschiedenis die twaalf keer triomfeerde op hetzelfde grandslamtornooi heeft meteen ook achttien grandslamtitels achter zijn naam en hijgt als het ware in de nek van de 20-voudige grandslamkampioen Roger Federer. Met ook nog Novak Djokovic (15 grandslamtitels) in de mix en de 37-jarige Zwitser die in Parijs zeker geen mal figuur sloeg, wordt het nu al uitkijken naar de volgende grandslamtornooien. “Dit is ongelooflijk”, zei Nadal. “Ik kan dit gevoel niet uitdrukken. Het is een droom.”

Wimbledon start over drie weken.

Enkele opvallende punten en momenten:

