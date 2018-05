Goffin wankelt in set één, maar walst nadien over 19-jarige thuisspeler en staat in derde ronde Manu Henry

30 mei 2018

17u40 0 Roland Garros David Goffin staat in de zestiende finales van Roland Garros. De Luikenaar klaarde tegen piepjonge thuisspeler Corentin Moutet (ATP 143) de klus in drie sets. Het werd 7-5, 6-0 en 6-1.

“Ik zal niet uitgaan tot zes uur ’s morgens. Het zal maar tot vier uur duren”, zei Moutet na zijn straffe overwinning tegen Karlovic. 19 jaar nog maar – meteen de jongste speler op de hoofdtabel – en de Franse tennishoop voor de toekomst. En de nieuwe chouchou van het Franse publiek startte complexloos aan het treffen met onze David Goffin. Met gevarieerd tennis – Moutet pakte meer dan eens uit met een dropshot – deed hij de Luikenaar zwoegen. Afzien zelfs. Goffin raakte maar niet in zijn vertrouwde spel en keek na 26 minuten prompt tegen een 4-1-achterstand op. Een scenario waar weinigen rekening mee hielden op Court Suzanne Lenglen. Te veel ongedwongen fouten. Moutet - straf wat die jongen op zijn negentiende uit een racket tovert - leek zonder schroom door te stomen naar setwinst. Maar dan sloeg vertwijfeling toe. Met de rug tegen de muur ging 'La Goff' bij een 5-3-achterstand een eerste keer door de opslag van zijn opponent, waarna hij na een felbevochten game bij 5-5 andermaal de service van Moutet afsnoepte. Op de eigen service trok Goffin uiteindelijk set één naar zich toe: 7-5 na een uur en tien minuten. Oef.

Moutet is naar eigen zeggen een atypische, gevoelige en rebellerende tennisser, die ook van piano en literatuur houdt. Dat gezegd zijnde daalde het niveau van de Fransman vervolgens. Moutet verrichtte veel arbeid in de eerste set en die intensiteit kon hij niet aanhouden. Goffin daarentegen groeide naar zijn beste vorm - al bood Moutet plots wel bijzonder weinig weerstand - en liep moeiteloos uit naar een droge 6-0. Het contrast met set één dus bijzonder groot.

Niemand die dan nog geloofde in een heuse ommekeer. Moutet door zijn beste krachten heen, Goffin op kruissnelheid. Zelden gezien eigenlijk, de manier waarop de Franse youngster als een pudding in mekaar zakte. Dan toch die jeugdigheid die naar boven kwam. Goffin zal er alleszins niet om malen. Zonder veel energie te verspillen pakte hij ook set drie moeiteloos (6-1). In de zestiende finales wacht een confrontatie met Martin Klizan (ATP 117) of Gaël Monfils (ATP 37).