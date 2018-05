Goffin overleeft lastige eerste match in Parijs maar nét, Nederlander Haase dwingt Luikenaar tot het uiterste in vijfsetter Thomas Lissens

27 mei 2018

19u38

Roland Garros Het heeft meer moeite dan verwacht gekost, maar David Goffin (ATP 9) stoot door naar de tweede ronde van Roland Garros. De 27-jarige Luikenaar was lang op zoek naar zijn beste niveau, verloor de eerste twee sets en had daardoor uiteindelijk vijf sets nodig om de Nederlander Robin Haase (ATP 44) op de knieën te dwingen ( 4-6, 4-6, 6-4, 6-1 en 6-0) . In de volgende wacht de amper 19-jarige Fransman Corentin Moutet (ATP 143).

"Als ik kalm kan blijven, is een stunt zeker mogelijk." Haase was ondanks de nederlaag van eerder deze maand in Madrid niet bang voor Goffin. En de Nederlander bleef aanvankelijk ook rustig. Hij serveerde sterk in zijn openingsgames en gaf Goffin, die ook kon teren op zijn prima opslag, geen vroege breakkansen.

Tot 2-2 hielden Goffin en Haase elkaar in evenwicht in de derby der lage landen. Maar dan raakte er wat zand in de opslagmachine van Haase en dat betaal je nu eenmaal cash tegen de Luikenaar. Goffin mept een tweede service van zijn opponenten doorgaans snel terug en daar wist Haase geen raad mee. Het resultaat: een break voor Goffin bij 3-2.

Het moeilijkste leek zo gedaan voor 'LaGoff', maar na een kort bezoek aan de kleedkamer slopen foutjes in zijn tennis. Haase profiteerde en forceerde een rebreak. Daardoor leek er ook iets te knakken bij onze landgenoot. Bij 3-4 in het voordeel van Haase werkte Goffin opnieuw een zwak opslagspel af, waardoor de Nederlander op 3-5 klom.

Goffin stond met de rug tegen de muur, maar net dan is hij op zijn sterkst. De Belg werkte een setpunt voor Haase weg en sleepte daarna met agressief tennis op zijn beurt een break in de wacht. Maar op zijn eigen opslag maakte de Luikenaar alweer te veel onnodige fouten en het vierde setpunt was uiteindelijk het goede voor de Nederlander: 4-6.

Remonte levert niets op, Haase blijft prima tennissen

In principe was er bij aanvang van de tweede set geen reden tot paniek voor Goffin, hoewel hij amper zijn niveau van de voorbije weken haalde in Parijs. De Luikenaar verliest wel vaker de eerste set - een diesel, weet u wel -, en hij had ook nog ruim de tijd om orde op zaken te stellen. Maar in de aanvangsfase van de tweede set lukte dat niet.

Haase bleef Goffin verrassen met gevarieerd tennis, terwijl onze landgenoot - voor hem atypische - ongedwongen fouten bleef maken. Haase klom makkelijk op 0-1, ging dan relatief vlot door de opslag van Goffin en Haase bevestigde die break ook: 0-3. Thierry Van Cleemput, de trainer van Goffin, slikte eens op de tribunes van Court 1.

Haase liep uit tot 1-4, maar dan vond Goffin het toch welletjes. De Luikenaar kon vaker op de baseline tennissen en zijn service begon ook beter te draaien. Onze landgenoot won drie spelletjes op een rij en dat zorgde ook voor nieuw enthousiasme bij de Belgische fans op de tribunes. Ze gingen weer vol achter hun chouchou staan, maar daar kon Goffin hen niet voor bedanken.

Bij 4-5 in het voordeel van Haase ging Goffin op een dramatisch moment in de fout. De Nederlander kreeg opnieuw twee setballen en de tweede was ook de goeie. 4-6 en 0-2 in sets.

Luikenaar krikt niveau op en wint derde set

Goffin moest uit een ander vaatje tappen om een vroege exit te vermijden en dat had hij ook wel begrepen. Onze landgenoot ging meteen door de opslag van Haase en die had het toch wat moeilijker. De Nederlander leek bij momenten tegen een muur te tennissen - Goffin holde achter elke bal aan. De Belg kreeg meer lijn in zijn slagen, mepte de ballen vaak snel na de stuit en daar had Haase in veel gevallen geen antwoord op. De frustraties namen toe bij de Nederlander, die regelmatig sakkerde over het geluid in de tribunes.

Goffin trok er zich niets van aan en verdedigde zijn vroege break met hand en tand. Hij vond de lijnen, sloeg regelmatig een ace en dicteerde simpelweg de wet. In de derde set kon Goffin zijn negende plaats op de wereldranglijst wél rechtvaardigen. Bij 5-4 dreigde hij zijn bonus even weg te geven, maar Goffin serveerde meerdere breakpunten voor Haase weg en stoomde door richting 6-4-setwinst. 1-2 in sets.

Goffin dendert voort en hangt de bordjes gelijk

Goffin had zijn goede niveau te pakken en dat mocht Haase ook in de vierde set ondervinden. De lange rally's draaiden meestal in het voordeel van onze landgenoot uit en dat deed de frustraties nog wat toenemen bij de Nederlander. Haase kloeg steen en been en vooral de umpire moest het daarbij ontgelden.

De focus van de nummer 44 van de wereld lag niet altijd meer bij zijn tennis en dat was ook te merken aan de stand. Goffin ging drie keer vlot door de opslag van Haase en gunde zijn rivaal uiteindelijk maar één spelletje: 6-1.

Korte vijfde set

Meteen nadat de laatste bal van de vierde set werd geslagen, riep Haase een medical time-out in. Een trucje om de vijfde set te laten uitstellen tot morgen? Het werkte alleszins niet. De beslissende set werd gewoon afgewerkt en Goffin was duidelijk van plan om die niet te lang te laten duren. Hij klom vlot op 1-0, ging dan door de opslag van Haase en die break bevestigde hij ook zonder problemen. Goffin speelde het daarna probleemloos uit, onder meer dankzij een opslagspelletje met vier (!) opeenvolgende aces. Een lastige klif werd met de nodige moeite gerond.

In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de negentienjarige Fransman Corentin Moutet. Die versloeg de Kroaat Karlovic in de eerste ronde in drie sets.

Het is over en uit voor Robin Haase 🇳🇱. David Goffin 🇧🇪 wint de vijfde set met 6-0 en gaat door naar de volgende ronde! #RG18 #RolandGarros pic.twitter.com/OOJwyek7xC Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link