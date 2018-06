Goffin na clash met Monfils: "Mentaal vraagt het wat van je. Alles zat in deze wedstrijd" Filip Dewulf

02 juni 2018

19u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Roland Garros Vier matchpunten moest David Goffin (ATP 9) afweren in een helse wedstrijd over twee dagen waarin hij een wild Court Suzanne Lenglen en een explosieve Gaël Monfils (ATP 37) pas na twee uur op vrijdag en twee uur op zaterdag het zwijgen op kon leggen. Tegen Marco Cecchinato (ATP 72) in de achtste finale zou het morgen wat rustiger moeten worden.

“Het was een wedstrijd met twee gezichten”, zei David Goffin een uurtje nadat hij zich uiterst nipt geplaatst had voor de tweede week van Roland Garros. “Gisteren speelden we een lange en zware eerst set. Daarna kon ik mijn niveau nog een beetje verhogen en werd ik de betere speler, zowel fysiek als tennistiek. Ik was goed gelanceerd. En dan is het nooit simpel om zo’n match stop te zetten en vandaag terug te komen. De omstandigheden waren totaal anders: het was zonnig, de ballen vlogen sneller en hij kwam veel beter voor de dag.” Zeg dat wel, waar Monfils gisterenavond in de regen nog aangeslagen de kleedkamers opzocht, ging hij nu als een herboren man tekeer. De voorsprong van Goffin (6-7, 6-3, 3-2 en opslag) ging quasi meteen verloren. De barstensvolle, chauvinistische en zelfs randje onsportieve Court Suzanne Lenglen ging uit het dak. Iets waar de 32-jarige Monfils gretig gebruik van maakte. “Hij speelde echt supergoed bij de herneming”, moest Goffin toegeven. “Zijn slagen kwamen erg diep en hij maakte haast geen fouten, echt goed tennis. Ik moest opnieuw trachten controle te krijgen over de wedstrijd. Het was even spannend bij 5-5 maar ik ben wel heel fier dat ik vandaag nog kunnen winnen heb.”

Hing dat evenwel aan een zijden draadje. Bij 4-5 in de vierde set kreeg de Franse publiekslieveling maar liefst vier matchpunten. Telkens vakkundig weggewerkt door Goffin. “Ik stelde me geen vragen en speelde alsof het gewone punten waren”, zei de Luikenaar laconiek. “Ik wist immers dat mijn tennis goed was, dat ik er erg dicht bij zat en dat ik moest aanklampen. Ik heb al die punten echt met moed en ‘guts’ gewonnen.”

De spanning steeg zelfs door naar het hoofd van Monfils die een waarschuwing kreeg omdat hij te veel tijd nam vooraleer te serveren. Iets waarover hij verhaal ging halen bij de arbiter en ook Goffin leek te interpelleren over diens aandringen om de herneming van het spel te versnellen. “Niks bijzonder”, bleef onze landgenoot rustig. “Ik vroeg hem gewoon om te beginnen omdat hij echt wel veel tijd nam tussen de punten. Hij zei me toen dat hij uitleg ging komen geven tijdens de kantwissel (de Australische, en dus niet Franstalige, scheidsrechter John Blom kwam daarbij van zijn stoel omdat hij dacht dat er misschien wel een handgemeen uit kon voortkomen, red). Gaël zei daarbij dat hij gisteren blijkbaar te snel had gespeeld en vandaag te traag en dat hij daarvoor een warning had gekregen. Meer was het niet.” Goffin overleefde dat precair moment om in de vijfde set eindelijk de bovenhand te nemen en redelijk miraculeus te ontsnappen.

“Dit is een zege die nogal wat betekent voor mij”, aldus het negende reekshoofd. “Tegen Gaël uitkomen die thuis speelt, en hier zich altijd helemaal geeft, terwijl het publiek 100 procent tegen je is, mentaal vraagt dat nogal wat van je. Terugkomen na een onderbreking ook, twee keer twee uur tennissen in zo’n ambiance, alles zat in deze match.” Het betekent vooral dat Goffin nog in het tornooi zit en met Marco Cecchinato zondag een uitgelezen kans krijgt om voor de tweede keer naar de kwartfinale van Roland Garros te gaan. “Het zal er nu op aankomen om goed te slapen en te recupereren”, wist hij. “Fysiek voel ik me sterk maar mentaal heb ik nogal wat energie verbruikt vandaag. Ik zal moeten trachten mijn hoofd leeg te maken om klaar te zijn voor morgen. Cecchinato is een speler die alsmaar beter wordt. Sinds zijn titel in Boedapest en met zijn vierde ronde hier heeft hij veel vertrouwen getankt. Enkele weken terug won ik van hem in Rome (5-7, 6-2, 6-2) terwijl ik niet 100 procent fit was (Goffin kreeg bij 5-0 in de eerste set een appelflauwte, red). Dat was een goede match. Ik ga hetzelfde doen maar hopelijk nu wel aan 100 procent.”