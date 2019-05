Goffin maakt zich in alle rust op voor clash tegen Nadal: “Zo’n match waarin je het beste van jezelf moet geven” Redactie

30 mei 2019

16u41

Bron: VTM 0

David Goffin kijkt morgen op Roland Garros elfvoudig winnaar Rafael Nadal in de ogen. De Spanjaard is torenhoog favoriet, maar Goffin voelt zich goed in de rol van outsider, zo liet hij weten bij VTM. “We bereiden ons rustig voor. Het gevoel zit goed. De match wordt een grote uitdaging, maar het is een die ik wil aangaan. Je weet in zo'n wedstrijd dat je de outsider bent en dat je gewoon het beste van jezelf moet geven.”