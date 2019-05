Goffin klaart de klus tegen Kecmanovic in drie sets, uitkijken naar volgende ronde tegen Nadal Sportredactie

29 mei 2019

14u44 3 Tennis Na Elise Mertens plaatste ook David Goffin zich voor de derde ronde van Roland Garros. Onze beste mannelijke tennisser was in drie sets te sterk voor de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 83): 6-2, 6-4 en 6-3. Nu wacht nummer twee van de wereld Rafael Nadal.

Op hetzelfde court als Elise Mertens mocht David Goffin het kort na de Limburgse opnemen tegen Kecmanovic. Onze landgenoot kon dus nog rekenen op veel steun van Belgen, die simpelweg bleven zitten.

Goffin forceerde meteen een break. Als een wervelwind ging hij nadien verder op dat elan door, door na een mooi punt al snel 2-0 uit te lopen. De toon was gezet, maar de Serviër liet zich niet nog eens vangen en kon zijn opslag verzilveren.

Vooral in zijn eigen opslagspelletjes was Goffin secuur. Kecmanovic kende flink wat moeite met het aanvallende spel van de Luikenaar. Kecmanovic werd vaak in de hoek geduwd, waardoor de Serviër tot fouten werd gedwongen en zich lichtjes begon te ergeren. Toen Goffin in het zevende spelletje voor de tweede keer door de opslag van zijn opponent ging, mocht de Belg serveren voor de set. En meteen met succes: 6-2.

Very solid first set 6-2 from @David__Goffin who's showing Miomir Kecmanovic all corners of cosy court 14. #RG19 Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

Blijven breken

Ook de tweede set begon Goffin met een break, maar dan was het aan Kecmanovic om voor het eerst hetzelfde te doen. Het derde spelletje werd een tussentijdse thriller met voordeel langs beide kanten. Uiteindelijk trok onze landgenoot aan het langste eind en werd er voor de derde keer gebroken in een kwartier tijd. Pas in het zesde game zou het Goffin lukken om opnieuw zijn opslag te verzilveren.

Nadat het spel even op en af ging, mocht Goffin bij een 5-3-stand serveren voor de tweede set. De Serviër kon geen punt meer pakken, waardoor Goffin op één set stond van de derde ronde.

Zonder al te veel haast, maar met geduld en concentratie begon Goffin aan zijn derde en misschien beslissende set. Onze landgenoot las het spel van Kecmanovic goed en kon rustig anticiperen op diens ballen. Toch zag dat er in de stand na een kwartier tennissen anders uit met een 2-3-voorsprong voor de Serviër, die iets beter in de match kwam.

Maar met de steun van het publiek kwam de zege van de Luikenaar nooit echt in gevaar en stond het vijftien minuten later 5-3 in het voordeel van Goffin. Kecmanovic kon niet meer voor een spectaculaire ommekeer zorgen en moest zich gewonnen geven na het achtste breakpunt van Goffin. In de volgende ronde kijkt onze landgenoot Rafael Nadal in de ogen die zich ook zopas plaatste tegen Maden die in de eerste ronde nog de killer was van Kimmer Coppejans.