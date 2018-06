Goffin-killer Cecchinato mept ook Djokovic eruit op Roland Garros Redactie

05 juni 2018

19u21 0 Roland Garros Het sprookje van Marco Cecchinato (ATP 72) op Roland Garros blijft maar duren. Nadat de 25-jarige Italiaan eerder onze landgenoot David Goffin (ATP 9) uit het toernooi mepte, rekende hij vandaag ook af met Novak Djokovic. Het werd 6-3, 7-6, 1-6 en 7-6 (13/11). In de halve finale neemt hij het op tegen Dominic Thiem.

Djokovic kwam nog wel terug van een 2-0-achterstand in sets, maar in de vierde set verzuimde Djokovic het bij een voorsprong van 5-3 af te maken. De onvermoeibare Cecchinato sleepte een tiebreak uit de brand. Djokovic kreeg daarin drie setpunten, maar Cecchinato besliste de partij op zijn vierde matchpunt dan toch.

Djokovic liet zich tijdens de partij tot twee keer toe behandelen aan zijn nek en onderbeen. In de tweede set kreeg de eindwinnaar van 2016 in Parijs ook kansen om de set naar zich toe te trekken, maar hij kon de setpunten tegen de Italiaanse nummer 72 van de wereld niet verzilveren.

Eerste duel met Thiem

Cecchinato treft om een plaats in de finale Dominic Thiem (ATP 8). De Oostenrijk schakelde eerder op de dag op overtuigende wijze de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) uit in drie sets: 6-4, 6-2 en 6-1. Het wordt het eerste duel tussen beide spelers.

Djokovic haalde de voorbije zes edities vier keer de finale op Roland Garros, maar moet nu dus afdruipen. In 2012 en 2014 was de Spanjaard Rafael Nadal te sterk, in 2015 de Zwitser Stan Wawrinka.