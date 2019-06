Geen tennis vandaag: regen is spelbreker op Roland Garros Redactie

05 juni 2019

16u38 0 Roland Garros Er wordt vandaag niet getennist op Roland Garros. Om 14 uur stonden de eerste kwartfinales van de dag op het programma, maar door de aanhoudende regen moeten de spelers en speelsters binnen blijven.

Vandaag stonden normaliter eerst de kwartfinales bij de vrouwen tussen Simona Halep en Amanda Anisimova (op Court Philippe-Chatrier) en tussen Madison Keys en Ashleigh Barty (op Court Suzanne-Lenglen) op het menu. Daarna zou het de beurt zijn aan Novak Djokovic en Alexander Zverev (Philippe-Chatrier) en Dominic Thiem en Karen Khachanov (Suzanne-Lenglen). Geen van die vier wedstrijden gaat vandaag nog door, meldde de organisaite. “Er wordt door de regen niet getennist”, klink het.

Gisteren moesten voor het eerst dit toernooi matchen worden stilgelegd, maar toen kon na een uur worden hervat. Het is al van de tweede maandag in 2016 geleden dat een volledige wedstrijddag in het water viel. Roland Garros is het enige van de vier grandslamtoernooien dat niet over een stadion met een dak beschikt.