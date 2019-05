Géén stunt voor Goffin tegen gravelkoning Nadal, maar Luikenaar mag Parijs met opgeheven hoofd verlaten Sportredactie

31 mei 2019

19u15 1 Roland Garros David Goffin (ATP 29) is uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Luikenaar was in de derde ronde op het Franse gravel niet opgewassen tegen Rafael Nadal, de beste gravelspeler aller tijden. Goffin kon Nadal wel een set (de derde, red.) ontfutselen en toonde bij momenten zeker zijn klasse, maar uiteindelijk trok de Spanjaard dus toch gewoon aan het langste eind.

Al vanaf het eerste game werd duidelijk dat Nadal z’n dagje wel had. Goffin moest het spel ondergaan en Nadal liep vlot drie games uit. Goffin kon niet anders dan enkele risico’s te nemen, maar die pogingen bleken tevergeefs. Af en toe zorgde onze landgenoot voor een mooi punt, maar verder dan dat kwam het aanvankelijk niet. Pas na de 0-5 kon hij tegen prikken. Nadal mocht zelf serveren voor de set en hij faalde niet: 6-1.

Goffin krikt niveau op, maar Nadal blijft imponeren

In de beginfase van set 2 serveerde Goffin sterk en hij kwam ook op voorsprong. Maar dat goede begin, waarin hij Nadal tot schoonheidsfoutjes dwong, kon hij niet bevestigen. Even vlot als in de eerste set ging Nadal breidde de Spanjaard zijn voorsprong uit. Goffin haalde echter wél een beter niveau dan in de eerste helft en Goffin, vooral zijn service draaide beter. De games duurden langer dan in het eerste bedrijf. Maar bij een 5-3-stand ging de nummer twee van de wereld op een cruciaal moment door de opslag van onze landgenoot, waardoor ook de tweede set afgetekend naar Nadal ging: 6-3.

Derde set voor Goffin

Het ‘kopje’ ging evenwel niet naar beneden bij Goffin. Onze landgenoot bleef zich kranig verweren en tussen al de winners van Nadal door kon ook hij af en toe uitpakken met een heerlijk punt. Goffin leek steeds meer te beseffen dat hij niets te verliezen heeft tegen Nadal en dat kwam zijn spelniveau ten goede. De Luikenaar kreeg lengte in zijn slagen en zijn opslag draaide goed. Bij 4-4 ging hij zelfs door de service van Nadal en in het daaropvolgende spelletje serveerde onze landgenoot de set uit: 6-4. Wat kan hij in het vierde bedrijf?

In de vierde set trokken Goffin én Nadal de goede lijn door. Tot 1-2 was er geen wolkje aan de lucht voor onze landgenoot, maar dan ging de Spanjaard toch door zijn service. Nadal bevestigde die break ook, waardoor er plots een 1-4 op het scorebord stond. Goffin probeerde de kloof te dichten en zijn niveau bleef goed, maar het gravelmonster temmen zat er niet in. Nadal bleef een constant, indrukwekkend niveau halen en won set 4 uiteindelijk met 3-6. Wie ‘Rafa’ van een twaalfde eindzege in Parijs wil houden, zal van goede huize moeten komen. In de volgende ronde wacht Nadal een duel met de Fransman Corentin Moutet (ATP 110) of de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 78).