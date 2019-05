Geen galamatch tegen Nadal: eerste ronde eindstation voor Coppejans op Roland Garros XC

27 mei 2019

15u42 0 Roland Garros De eerste ronde is het eindstation geworden voor Kimmer Coppejans (ATP 178) op Roland Garros. Onze landgenoot ging in drie sets (7-6, 7-5 en 6-3) ten onder tegen de Duitser Yannick Maden (ATP 114). Die laatste komt nu uit tegen gravelkoning Rafael Nadal.

“Het zou ongelooflijk zijn om te mogen spelen tegen Rafa”, klonk het vooraf bij Coppejans. “Ik heb er een goed gevoel bij en hoop het te kunnen waarmaken.” Dan moest de Belg vandaag wel afrekenen met Maden, die net als Coppejans de kwalificatierondes overleefde.

In de eerste set hielden beide spelers elkaar in evenwicht. Wanneer Maden een break forceerde, deed Coppejans vervolgens telkens net hetzelfde. ‘t Ging dus gelijk op, waarna onze landgenoot drie setballen afdwong. Maar Coppejans kon die niet verzilveren. Een tiebreak besliste over het eerste bedrijf, en daarin trok Maden aan het langste eind: 7-6 (7-0).

Een mentale tik voor Coppejans, maar dat weerhield hem niet om meteen door de opslag van zijn Duitse tegenstrever te gaan. Op naar een eenvoudige setwinst? Neen. Maden knokte zich terug en won drie spelletjes op rij. Nadien stapelde Coppejans de fouten op, waardoor de Duitser ook de tweede set in de wacht sleepte: 7-5.

Vervolgens ging Maden door op zijn elan. Coppejans had geen antwoord in huis en keek in de derde set al snel tegen een 3-0-achterstand aan. En die bonus gaf Maden niet meer uit handen: 6-3. Game, set, match. Coppejans is uitgeschakeld en mag zo zijn droomduel tegen Nadal vergeten.