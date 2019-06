Geen derde grandslamtitel op rij voor Osaka, ook Serena Williams sneuvelt XC/TLB

01 juni 2019

20u00

Bron: Belga 0

Serena Williams sneuvelt in zestiende finales

Serena Williams (WTA 10) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De Amerikaanse verloor in de zestiende finales van haar landgenote Sofia Kenin (WTA 35) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 33 minuten. In de achtste finales wacht de Australische Ashleigh Barty (WTA 8), die het haalde van de Duitse Andrea Petkovic (WTA 69) in 6-3 en 6-1.

De 37-jarige Williams won Roland Garros al drie keer, in 2002, 2013 en 2015. Vorig jaar moest ze geblesseerd forfait geven voor haar achtste finale tegen Maria Sharapova. De Amerikaanse mikte in Parijs op een 24e grandslamtitel (in het enkel), evenveel als recordhoudster Margaret Court.

Geen derde grandslamtitel op rij voor Osaka

Naomi Osaka heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros. De Japanse nummer 1 van de wereld verloor op het gravel van Parijs in de zestiende finales van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42) in twee sets: 6-4 en 6-2.

De partij duurde 1 uur en 19 minuten. In de achtste finales wacht voor Siniakova de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) of de Russin Anna Blinkova (WTA 117).

De 21-jarige Osaka stond voor de vierde keer op de hoofdtabel in Parijs. Bij haar debuut in 2016 en vorig jaar was de derde ronde het eindstadium. In 2017 moest ze al na een ronde inpakken. De Japanse is de laureate van de laatste twee grandslams (US Open 2018 en Australian Open 2019).

Zverev stoot door naar achtste finale tegen Fognini na moeizame zege tegen Lajovic

Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De Duitser haalde het in de zestiende finales van de Serviër Dusan Lajovic (ATP 35) in vijf sets: 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 en 6-2. De partij duurde 3 uur en 6 minuten. In de achtste finales wacht Fabio Fognini (ATP 12). De Italiaan won in vier sets (7-6 (7/5), 6-4, 4-6 en 6-1) van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 21).

De 22-jarige Zverev bereikte vorig jaar, bij zijn derde deelname op de hoofdtabel, de kwartfinales in Parijs. Het is zijn beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi.

Elise Mertens mag naar achtste finales dubbelspel

Een dag na haar uitschakeling in de derde ronde van het enkelspel, heeft Elise Mertens zich samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze het zesde reekshoofd vormt, geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen op Roland Garros.

In de tweede ronde haalden ze het in twee sets van de Georgische Oksana Kalashnikova en de Zweedse Rebecca Peterson: 6-4 en 6-3 na anderhalf uur spelen.

In de derde ronde nemen ze het op tegen het Amerikaanse duo Desirae Krawczyk en Jessica Pegula. Zij waren in de tweede ronde in twee sets (7-5 en 6-3) te sterk voor hun landgenote Raquel Atawo en de Sloveense Katarina Srebotnik.

In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 20) vrijdag in de derde ronde uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12).

Halep stoot door naar achtste finales op Roland Garros

Titelverdedigster Simona Halep (WTA 3) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Roland Garros. De Roemeense had deze keer - in tegenstelling tot de eerste twee rondes - slechts twee sets nodig: met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 27) rekende ze af met 6-2 en 6-1 in minder dan een uur.

"Nochtans was het moeilijker dan het leek, tegen een speelster die vecht voor elk punt", zo reageerde de voormalige nummer een van de wereld.

Halep heeft nu bijna een vrije baan naar de laatste vier. In de achtste finales neemt ze het eerst op tegen de winnares van het duel tussen de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 59), de regerende olympische kampioene, en de achttienjarige Poolse Iga Swiatek (WTA 104), in een eventuele kwartfinale ontwijkt ze de topreekshoofden.

Vorig jaar bracht Halep in Parijs een eerste Grand slam op haar palmares. Dat deed ze door de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7) met 3-6, 6-4 en 6-1 te verslaan in de finale.