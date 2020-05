Franse tennisbond sluit Roland Garros achter gesloten deuren niet uit Redactie

10 mei 2020

09u19 0 Roland Garros De voorzitter van de Franse tennisbond Bernard Giudicelli acht het mogelijk dat er geen publiek zal worden toegelaten tijdens Roland Garros. Het Franse grandslamtoernooi verhuisde eerder al naar september vanwege de coronacrisis.

In een gesprek met Journal du Dimanche zegt de bondsvoorzitter dat “geen enkele optie wordt uitgesloten”. “Met een organisatie achter gesloten deuren kan een deel van het businessmodel, namelijk de televisierechten, worden gehandhaafd.”

De start van Roland Garros stond aanvankelijk op 24 mei geprogrammeerd maar werd daarna, zonder overleg met andere organisaties, verplaatst naar 20 september. Mogelijk wordt het graveltoernooi nog een week verschoven naar 27 september.

Op die eenzijdige beslissing kwam veel kritiek maar Giudicelli verdedigt de handelswijze van zijn federatie. “We hebben deze beslissing bewust en verantwoord genomen. Ik wil zelfs zeggen ‘als een goede huisvader’. Het toernooi is de motor van het Franse tennis, hij is het die de acteurs in ons ecosysteem voedt. Op zo’n momenten denk je dus eerst aan hen, om hen te beschermen.”

Het tenniscircuit ligt al zo’n twee maanden stil. Wanneer er opnieuw kan worden gespeeld is nog onduidelijk, maar het is minstens wachten tot midden juli. De organisatie van Wimbledon (29 juni - 12 juli) liet al weten de editie van dit jaar over te slaan. De US Open (31 augustus - 13 september) staat wel nog op de kalender.