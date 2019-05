Flipkens zwaait in haar 849ste enkelpartij na rollercoaster van tweede set af op Roland Garros ODBS

28 mei 2019

12u38 0 Roland Garros In haar 849ste enkelmatch als prof, geen Belgische vrouw of man die beter doet, haalde Kirsten Flipkens (WTA 64) het in de eerste ronde aan de Porte d’Auteuil niet van Monica Puig (WTA 59) uit Puerto Rico. De olympische kampioene van Rio won met 6-1 en 7-5 na net geen anderhalf uur. Nooit het favoriete toernooi geweest van Flipkens, Roland Garros.

Flipkens levert eerste set in: 6-1

Dramatisch wedstrijdbegin van Flipkens. Ze levert meteen haar eerste opslaggame in, mist daarna drie kansen op een rebreak en levert vervolgens haar servicegame opnieuw in. ‘Flipper’ kijkt meteen tegen een achterstand van 3-0 aan. Hetzelfde verhaal in het tweede opslagspel van Puig: nu laat onze landgenote zelfs vier breakkansen onbenut in een spel dat maar liefst een kwartier duurt (4-0). Flipkens komt daarna eindelijk op de tabellen, maar moet de eerste set toch naar Puig laten gaan. Terwijl het licht begint te regenen, behoudt Puig haar service en gaat ze nog eens door de opslag van de 33-jarige Kempense. De weersomstandigheden zijn niet in het voordeel van Flipkens: de lichte regenval maakt de ballen zwaar en de baan traag.

Rollercoaster van tweede set wordt Flipkens fataal: 7-5

Aanvankelijk geen beterschap in set twee. Flipkens levert onder andere door twee dubbelfouten haar opslag alweer in, terwijl Puig zelf twee keer probleemloos de service binnenhaalt (3-0). ‘Flipper’ dicht bij de exit, maar dan laat ze toch haar eergevoel en karakter spreken. Eerst blijft ze in de match door haar eigen service toch nog eens te winnen, daarna is het in totaal achtste breakpunt het goeie, waarna Flipkens ook de eigen opslag consolideert om op 3-3 te komen. En jawel, voor het eerst komt ze ook op voorsprong in de partij door opnieuw te breaken. De zon is terug op de baan en duidelijk ook in het hoofd van Flipkens. Maar ze kan haar tweede break niet verzilveren en levert haar opslag in (4-4). Waarna het breaks blijft regenen. Ook de volgende twee games wordt de opslag ingeleverd. Gemiste kans dus voor Flipkens bij 5-4 en dat breekt haar zuur op. Puig pakt ook de volgende twee games en stoot door naar ronde twee. Stevige afknapper voor onze landgenote.

Flipkens won uiteindelijk maar drie servicegames: zo win je nooit een grandslampartij tegen een tegenstandster die wel goed serveerde. Puig haalde een percentage van 74 op haar eerste opslag, Flipkens 65. Maar vooral haar tweede service was dramatisch. Slechts 22% van die punten kon Flipkens winnen, waar dat bij Puig 50 was.

Flipkens stond voor de elfde keer op de hoofdtabel aan de Porte d’Auteuil maar raakte nog nooit voorbij de tweede ronde. Puig neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 21). Die wipte de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 210) met 6-2, 6-3.

Na het verlies van Flipkens en Alison Van Uytvanck (WTA 54), is Elise Mertens (WTA 20) de enige Belgische vrouw in de tweede ronde. De Limburgse speelt daarin tegen de zestienjarige Franse wildcard Diane Parry (WTA 457).