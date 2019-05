Flipkens zwaait in haar 849ste enkelpartij meteen uit - Nummer één Osaka kruipt door oog van de naald ODBS/MH

28 mei 2019

17u48 0 Roland Garros In haar 849ste enkelmatch als prof, geen Belgische vrouw of man die beter doet, haalde Kirsten Flipkens (WTA 64) het in de eerste ronde aan de Porte d’Auteuil niet van Monica Puig (WTA 59) uit Puerto Rico. De olympische kampioene van Rio won met 6-1 en 7-5 na net geen anderhalf uur. Nooit het favoriete toernooi geweest van Flipkens, Roland Garros.

Flipkens levert eerste set in: 6-1

Dramatisch wedstrijdbegin van Flipkens. Ze levert meteen haar eerste opslaggame in, mist daarna drie kansen op een rebreak en levert vervolgens haar servicegame opnieuw in. ‘Flipper’ kijkt meteen tegen een achterstand van 3-0 aan. Hetzelfde verhaal in het tweede opslagspel van Puig: nu laat onze landgenote zelfs vier breakkansen onbenut in een spel dat maar liefst een kwartier duurt (4-0). Flipkens komt daarna eindelijk op de tabellen, maar moet de eerste set toch naar Puig laten gaan. Terwijl het licht begint te regenen, behoudt Puig haar service en gaat ze nog eens door de opslag van de 33-jarige Kempense. De weersomstandigheden zijn niet in het voordeel van Flipkens: de lichte regenval maakt de ballen zwaar en de baan traag.

Rollercoaster van tweede set wordt Flipkens fataal: 7-5

Aanvankelijk geen beterschap in set twee. Flipkens levert onder andere door twee dubbelfouten haar opslag alweer in, terwijl Puig zelf twee keer probleemloos de service binnenhaalt (3-0). ‘Flipper’ dicht bij de exit, maar dan laat ze toch haar eergevoel en karakter spreken. Eerst blijft ze in de match door haar eigen service toch nog eens te winnen, daarna is het in totaal achtste breakpunt het goeie, waarna Flipkens ook de eigen opslag consolideert om op 3-3 te komen. En jawel, voor het eerst komt ze ook op voorsprong in de partij door opnieuw te breaken. De zon is terug op de baan en duidelijk ook in het hoofd van Flipkens. Maar ze kan haar tweede break niet verzilveren en levert haar opslag in (4-4). Waarna het breaks blijft regenen. Ook de volgende twee games wordt de opslag ingeleverd. Gemiste kans dus voor Flipkens bij 5-4 en dat breekt haar zuur op. Puig pakt ook de volgende twee games en stoot door naar ronde twee. Stevige afknapper voor onze landgenote.

Flipkens won uiteindelijk maar drie servicegames: zo win je nooit een grandslampartij tegen een tegenstandster die wel goed serveerde. Puig haalde een percentage van 74 op haar eerste opslag, Flipkens 65. Maar vooral haar tweede service was dramatisch. Slechts 22% van die punten kon Flipkens winnen, waar dat bij Puig 50 was.

Flipkens stond voor de elfde keer op de hoofdtabel aan de Porte d’Auteuil maar raakte nog nooit voorbij de tweede ronde. “Mijn spel is zo wisselvallig als het weer”, zei ze. “Tot en met de 3-0 in de tweede set was ik vooral bezig geweest met mijn bril schoon te vegen door de vele regen. Nadat de zon er door kwam, vond ik ook mijn spel terug. Gelukkig ook maar, anders had ik geen enkel spelletje meer gewonnen. Ik speel al het hele gravelseizoen veel te wisselvallig. Ik heb nog geen wedstrijd op gravel kunnen winnen. De voorbereiding was dus niet ideaal. In Nürnberg was het al slecht en dan loop ik daar ook nog een verkoudheid op. Uiteindelijk mocht ik bij 5-4 zelfs nog serveren voor de set, maar het was een half mirakel dat ik het zover kon brengen.”

Flipkens was dan ook tevreden het gravel nu achter haar te kunnen laten. Haar favoriete ondergrond, gras, is de komende weken haar speelterrein. “Daar ben ik inderdaad blij om”, glimlachte ze. “Ik speel hier in Parijs wel nog dubbel (aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, red.), maar als we snel uitgeschakeld zouden zijn, ben ik van plan nog een wildcard aan te vragen voor het ITF-toernooi in Surbiton volgende week. Nadien volgen Rosmalen, Mallorca, misschien Eastbourne en tot slot Wimbledon (waar Flipkens in 2013 verrassend doorstootte tot de halve finales, red.). Maar eerst en vooral ga ik me goed verzorgen. Ik heb de voorbije maanden last gehad van enkele pijntjes en die wil ik laten genezen.”

Puig neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 21). Die wipte de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 210) met 6-2, 6-3. Na het verlies van Flipkens en Alison Van Uytvanck (WTA 54), is Elise Mertens (WTA 20) de enige Belgische vrouw in de tweede ronde. De Limburgse speelt daarin tegen de zestienjarige Franse wildcard Diane Parry (WTA 457).

Osaka met schrik vrij tegen Slowaakse

‘s Werelds nummer één Naomi Osaka kroop in haar eerste ronde op Roland Garros door het oog van de naald. De Japanse rekende na een driesetter finaal af met de de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90). Het werd 0-6, 7-6 en 6-1.

13 ongedwongen fouten in een eerste set die amper 22 minuten duurde. De nog altijd maar 21-jarige Osaka acteerde vér onder haar niveau op het gravel in Parijs. De tweevoudig grandslamwinnares stapelde de ongedwongen fouten op - ook de service draaide voor geen meter. Worstelend met zichzelf pakte ze geen énkel spelletje.

Een eerste set om snel te vergeten, dus. Maar met verse moed liep de Japanse in set twee al gauw uit tot een 3-0-voorsprong. De remonte leek ingezet, maar dan gooide een flinke plensbui roet in het eten. Na een korte onderbreking knokte Schmiedlova zich terug tot 3-3, waarna de Slowaakse bij 4-4 andermaal door de opslag van haar opponente ging. Bij 5-4 én bij 6-5 verzuimde ze echter op de eigen service het pleit te beslechten. Het brak Schmiedlova zuur op. In de tiebreak trok Osaka aan het langste eind (7-4).

Door het oog van de naald kruipen, heet dat dan. Het gaf Osaka alleszins de nodige vertrouwensboost. In set drie ging ze al in het derde spelletje door de opslag van Schmiedlova en stond er geen maat meer op de Japanse. In geen tijd stoomde ze door naar 6-1-setwinst. In de volgende ronde treft Osaka ex-nummer één Victoria Azarenka (WTA 43).

Del Potro na vier sets verder

Juan Martin del Potro (ATP 9) heeft zich niet laten verrassen in de eerste ronde van Roland Garros. De 30-jarige Argentijn, het achtste reekshoofd, klopte de Chileen Nicolas Jarry (ATP 58) met 3-6, 6-2, 6-1 en 6-4. Del Potro, vorig jaar halvefinalist, neemt het nu op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 72) of de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 66).

Alexander Zverev moet ruim vier uur zwoegen tegen Millman

Ook Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Duitser kreeg de kwalificatie tegen de Australiër John Millman (ATP 56) echter niet cadeau. Pas na vier uur en acht minuten stond de 7-6 (7/4), 6-3, 2-6, 6-7 (5/7) en 6-3 eindstand op het scorebord van Court Philippe-Chatrier. In zijn volgende wedstrijd staat Zverev tegenover de Zweedse qualifier Elias Ymer (ATP 115).

De 22-jarige Duitser haalde vorig jaar, bij zijn derde deelname op de hoofdtabel, de kwartfinales in Parijs. Vorig weekend toonde hij zijn gravelvorm door de titel te pakken in Genève, goed voor zijn elfde toernooizege.

Ostapenko, winnares in 2017, overleeft eerste ronde (opnieuw) niet

Jelena Ostapenko (WTA 39) is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Letse verloor met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 43).

Ostapenko won in 2017 op haar twintigste verrassend de titel in Parijs. Een jaar later moest ze, net als bij haar eerste deelname in 2016, al na een ronde opkrassen. Dat lot is haar ook nu beschoren.

Victoria Azarenka, laureate van de Australian Open in 2012 en 2013, mag zich nu opmaken voor een duel met ‘s werelds nummer 1 Naomi Osaka. De Japanse moet wel nog voorbij de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90).