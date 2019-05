Flipkens staat een set in het krijt tegen Puig op Roland Garros ODBS

28 mei 2019

12u05 0 Roland Garros In haar 849ste enkelmatch als prof, geen Belgische vrouw of man die beter doet, neemt Kirsten Flipkens (WTA 64) het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen Monica Puig (WTA 59) uit Puerto Rico.

Flipkens levert eerste set in

Dramatisch wedstrijdbegin van Flipkens. Ze levert meteen haar eerste opslaggame in, mist daarna drie kansen op een rebreak en levert vervolgens haar servicegame opnieuw in. ‘Flipper’ kijkt meteen tegen een achterstand van 3-0 aan. Hetzelfde verhaal in het tweede opslagspel van Puig: nu laat onze landgenote zelfs vier breakkansen onbenut in een spel dat maar liefst een kwartier duurt (4-0). Flipkens komt daarna eindelijk op de tabellen, maar moet de eerste set toch naar Puig laten gaan. Terwijl het licht begint te regenen, behoudt Puig haar service en gaat ze nog eens door de opslag van de 33-jarige Kempense. De weersomstandigheden zijn niet in het voordeel van Flipkens: de lichte regenval maakt de ballen zwaar en de baan traag.