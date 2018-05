Flipkens ondanks uitschakeling: "Beleefde het beste gravelseizoen van mijn carrière" DMM

31 mei 2018

"Ik denk dat ik met opgeheven hoofd een punt achter het gravelseizoen mag zetten", verklaarde Kirsten Flipkens (WTA-65), nadat ze gisteren in de tweede ronde van Roland-Garros met tweemaal 6-3 uitgeschakeld was door de Russische Daria Kasatkina (WTA-14).

"Ik speelde een kwartfinale (Lugano) en een halve finale (Nürnberg). Het was mijn beste seizoen op gravel totnogtoe. Dat maakte dat ik met veel vertrouwen kan beginnen aan het grasseizoen, mijn favoriete periode. Ik wil er het maximale uithalen en speel alles: Rosmalen, Mallorca en Wimbledon."

"Tegen Kasatkina heb ik niet mijn beste tennis gespeeld en dat is toch nodig als je een resultaat wil tegen een speelster die nummer veertien van de wereld is. In het begin serveerde ik goed en tot 3-2 in de eerste set had ik alles onder controle, maar dan beging ik vijf directe fouten. Tegen een speelster van haar kaliber kan je je dat niet veroorloven. Ik zeg niet dat ik had kunnen winnen, maar ik had het wel beter kunnen doen."

De wedstrijd van Flipkens was aanvankelijk op court 1 geprogrammeerd, maar daar liepen de wedstrijden uit en uiteindelijk kwam Flipkens op baan 9 terecht. "Dat ze ons al vijfde wedstrijd programmeren, na drie mannenmatchen dan nog wel, is onbegrijpelijk. Dat is om problemen vragen. Dat ze nog altijd niet in een degelijke verlichting geïnvesteerd hebben, begrijp ik ook niet. Ach, het is hier altijd al een beetje een circus geweest."