Flipkens niet zonder moeite voorbij Duitse opponente naar tweede ronde

28 mei 2018

17u43 0 Roland Garros Kirsten Flipkens (WTA 69) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Antwerpse rekende in de eerste ronde af met de Duitse Tatjana Maria (WTA 64). Het werd 7-6 (7-1) en 6-4.

Kirsten Flipkens haalde vorige week in het WTA-toernooi van Nürnberg de halve finale in het enkelspel. In het dubbelspel speelde onze landgenote de finale. Conclusie: ‘Flipper’ kon met een goed gravelgevoel naar Parijs afzakken. Tegenstandster in de eerste ronde van Roland Garros: de Duitse Tatjana Maria, het nummer 64 van de wereld.

In de openingsfase toonden beide speelsters waarom ze in elkaars buurt staan op de WTA-ranking. Het ging gelijk op, waarna Flipkens met offensief tennis het gaspedaal wat extra induwde. De 32-jarige Antwerpse won drie spelletjes op rij, maar zag nadien hoe ook Maria een tandje bijzette. De Duitse hing zo de bordjes opnieuw in evenwicht.

Spanning troef. Bij een 5-4-voorsprong zette 'Flipper' haar opponente onder druk. Onze landgenote dwong twee setballen af, maar Maria wist alsnog haar service te behouden. Een tiebreak besliste over de eerste set, en daarin toonde Flipkens zich uiteindelijk de beste: 7-6 (7/1).

Het tweede bedrijf begon veelbelovend voor de Belgische, die al snel een break forceerde. Met enkele geslaagde tussenkomsten aan het net stoomde 'Flipper' vervolgens door naar een 4-2-bonus. Maria spartelde nog even tegen, maar moest finaal ook in de tweede set het hoofd buigen voor Flipkens: 6-4. Game, set, match.

In de volgende ronde wacht de Russische Daria Kasatkina (WTA 14). Moeilijke klus voor onze landgenote. Toch nog even meegeven: voor Flipkens is het haar twaalfde Roland Garros, nooit eerder geraakte ze voorbij de tweede ronde in Parijs.