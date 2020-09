Flipkens en Minnen moeten elk na pak rammel in eerste ronde koffers pakken Redactie

27 september 2020

19u48 0 Roland Garros Kirsten Flipkens (WTA 79) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Roland Garros,. Ook Greet Minnen (WTA 111) kreeg een pak voor de broek in de eerste ronde en moet haar koffers pakken.

De 34-jarige Flipkens verloor in haar opener tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. Flipkens nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde.

De 24-jarige Minnen, die haar debuut op de hoofdtabel in Parijs vierde, ging in de eerste ronde zwaar onderuit tegen de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 59 minuten.

Elise Mertens (WTA 20) plaatste zich eerder wel vlot voor de tweede ronde. In de openingsronde in Parijs ondervond ze niet al te veel problemen met de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122). Onze landgenote haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 43 minuten. In de tweede ronde wacht de 35-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 106) op de Limburgse, het zestiende reekshoofd.

Alison Van Uytvanck (WTA 65), in 2015 kwartfinaliste in Parijs, neemt het morgen in de eerste ronde op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50). In de onderlinge duels staat het 1-1.