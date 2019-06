Federer zonder setverlies naar kwartfinales in Parijs, Mertens-killer Sevastova uitgeschakeld JH

Roger Federer (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Zwitser klopte in de achtste finales de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 68) in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Federer verloor dit jaar op het Franse toernooi nog geen set. In de kwartfinales wacht Stefanos Tsitsipas (ATP 6) of Stan Wawrinka (ATP 28), winnaar in Parijs in 2015.

Federer won Roland Garros in 2009 en was vier keer runner-up (2006, 2007, 2008 en 2011). De voorbije drie jaar liet hij het gravelgrandslam aan zich voorbijgaan.

Vondrousova kegelt Mertens-killer Sevastova uit Roland Garros

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

De negentienjarige Vondrousova haalde het in de achtste finales in twee sets van de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12): 6-2 en 6-0 na 59 minuten. Sevastova had eergisteren in de derde ronde onze landgenote Elise Mertens (WTA 20) uit het toernooi gekegeld.

Vondrousova, een van de drie speelsters jonger dan twintig jaar die in het enkelspel bij de vrouwen nog in het toernooi zitten, was voordien nooit voorbij de tweede ronde geraakt aan de Porte d’Auteuil. Haar beste resultaat tot nu toe op een grand slam was een achtste finale op het US Open van vorig jaar.

In de kwartfinales neemt ze het eerstdaags op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 31), die in de achtste finales te sterk bleek voor de Estse Kaia Kanepi (WTA 88): 5-7, 6-2 en 6-4. Ook voor de 28-jarige Martic is het de eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi. Haar veelbelovende carrière werd de voorbije jaren afgeremd door een rugblessure. “Ik kan niet beschrijven wat ik voel”, stamelde ze na afloop. “Hier wacht ik al zo lang op.