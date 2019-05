Federer voor het eerst in vier jaar nog eens op Roland Garros en zijn balcontrole gaat meteen viraal ODBS

23 mei 2019

12u36 4 Tennis Een opvallende aanwezige op de vernieuwde Court Philippe Chatrier gisteren: Roger Federer (37). De gravelschuwe ‘Fed Express’ maakt voor het eerst in vier jaar nog eens zijn opwachting op Roland Garros. Met een controle die meteen viraal ging, toont de Zwitser alvast dat zijn balgevoel hem ook op gravel niet in de steek laat.

Al is het nog maar de vraag in welke staat Federer straks aan de Porte d’Auteuil verschijnt. Vorige week trok hij zich voor zijn kwartfinale met Tsitsipas terug in Rome wegens een beenblessure. In een training met de Argentijnse sparringpartner Diego Schwartzman, leek Federer daar niet meteen last van te hebben. In Parijs gaat hij op zoek naar een 21ste grandslamzege. Roland Garros wist hij slechts één keer op het palmares te schrijven, in 2009. Hij stond er vier keer in de finale.

Het is ook voor het eerst in vier jaar dat Federer nog eens op gravel tout court aantreedt. Twee weken geleden was hij ook van de partij in Madrid. Daar ging hij onderuit in de kwartfinale tegen Dominic Thiem, ondanks dat hij twee matchballen versierde. Federer gaat vanavond om 19u als derde reekshoofd de loting in, achter Djokovic en gravelkoning Nadal. ‘Rafa’ won al elf keer Roland Garros.