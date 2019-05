Federer stoot probleemloos door in Parijs - Tsitsipas krijgt ticket voor derde ronde niet cadeau LPB/MH/XC

29 mei 2019

18u04

Federer stoot probleemloos door

Roger Federer heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Zwitser hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om de dapper spelende Duitser Oscar Otte, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, naar huis te sturen: 6-4, 6-3 en 6-4.

De 25-jarige Otte, die plek 144 bezet op de wereldranglijst, leek in de grootste wedstrijd uit zijn loopbaan niet geplaagd door plankenkoorts. Hij won zijn eerste servicegame op love en zette Federer in de eerste games met agressief tennis bij vlagen onder druk. Federer liet de Duitser uitrazen en plaatste op 5-4 de eerste break.

Dat was ook het verhaal in de tweede en derde set: Otte kon aardig meekomen, maar Federer stond er op de belangrijke momenten. Hij had in alle sets aan één break genoeg voor setwinst.

De 37-jarige Federer speelt in de derde ronde tegen de Noor Casper Ruud, de nummer 63 van de wereld.

Joran Vliegen stoot door in dubbelspel

Joran Vliegen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin won hij op het gravel in Parijs van de Moldaviër Radu Albot en de Tunesiër Malek Jaziri. De 25-jarige Vliegen, een grandslamdebutant, en Kukushkin haalden het op court 8 met 6-3, 3-6 en 6-4. In de zestiende finales nemen ze het op tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Spanjaard Feliciano Lopez.

Reekshoofd Pliskova verliest weinig tijd

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) heeft zich overtuigend geplaatst voor de derde ronde (1/16e finales) van Roland Garros. Het tweede reekshoofd zette de Slovaakse qualifier Kristina Kucova (WTA 203) opzij met twee keer 6-2. De match duurde slechts 56 minuten.

Pliskova’s volgende opponente wordt de Kroatische Petra Martic (WTA 31) of de Franse Kristina Mladenovic (WTA 53).

De 27-jarige Pliskova is bezig aan haar achtste Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales in Parijs. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit tegen Maria Sharapova.

De Tsjechische kent een tot dusver fraai 2019 met een halve finale op de Australian Open, toernooizeges in Brisbane en Rome en een verloren finale in Miami.

Tsitsipas moet knokken voor derde ronde

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zijn kwalificatie voor de derde ronde van Roland Garros niet cadeau gekregen. De 20-jarige Griek had vier sets en bijna drie uur nodig om de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 86) uit te schakelen. Het werd op Court Simonne-Mathieu 4-6, 6-0, 6-3, 7-5.

Tsitsipas speelt in de zestiende finales tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 76) of de Serviër Filip Krajinovic (ATP 60). Begin dit jaar haalde de Griek knap de halve finale van de Australian Open na winst tegen onder meer titelverdediger Roger Federer. In Parijs brak hij bij zijn twee vorige deelnames nog geen potten, met een eerste ronde in 2017 en een tweede ronde in 2018.

Stephens in twee sets naar derde ronde

De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. Het zevende reekshoofd klopte de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 75) met 6-1, 7-6 (7/3). Om door te stoten naar de achtste finales, moet de 26-jarige Stephens voorbij haar landgenote Jennifer Brady (WTA 80) of de Sloveense Polona Hercog (WTA 71). Stephens is de verliezende finaliste van vorig jaar in Parijs. Ze ging toen in de eindstrijd met 3-6, 6-4, 6-1 onderuit tegen de Roemeense Simona Halep.