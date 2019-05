Federer probleemloos naar achtste finales, Osaka blijft ook na Roland Garros nummer één van de wereld bij de vrouwen DMM

31 mei 2019

17u54

Bron: Belga 0

Federer bereikt zonder setverlies achtste finales

Roger Federer (ATP 3) heeft zich vrijdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Zwitser klopte in de zestiende finales de Noor Casper Ruud (ATP 63) in drie sets: 6-3, 6-1 en 7-6 (10/8). De partij duurde 2 uur en 14 minuten. In de volgende ronde wacht de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 68) of de Fransman Nicolas Mahut (ATP 252). Federer verloor in Parijs nog geen set.

Federer won Roland Garros in 2009 en was vier keer runner-up (2006, 2007, 2008 en 2011). De voorbije drie jaar liet hij het gravelgrandslam aan zich voorbijgaan.

Muguruza voorbij Svitolina naar achtste finales

Garbiñe Muguruza (WTA 19) heeft zich vrijdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Spaanse klopte in de zestiende finales de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 9) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 29 minuten. Muguruza treft in de achtste finales de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7) of de Sloveense Polona Hercog (WTA 71).

Muguruza won Roland Garros in 2016. Vorig jaar botste ze in de halve finales op de latere winnares Simona Halep. Het beste resultaat van Svitolina is een kwartfinale in 2015 en 2017.

Pliskova strandt in derde ronde

Karolina Pliskova (WTA 2) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Roland Garros. Het tweede reekshoofd ging er in de derde ronde op Court Philippe Chatrier in twee sets uit tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 31): twee keer 6-3 na 1 uur en 25 minuten.

Door haar uitschakeling blijft Naomi Osaka al zeker de nummer één van de wereld in het vrouwentennis. Eerder werd immers Angelique Kerber al uitgeschakeld, was er het forfait van Petra Kvitova en de opgave van Kiki Bertens.

De 27-jarige Pliskova was bezig aan haar achtste Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales in Parijs. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit tegen Maria Sharapova. De Tsjechische kende een tot dusver fraai 2019 met een halve finale op de Australian Open, toernooizeges in Brisbane en Rome en een verloren finale in Miami.

Na haar stuntzege tegen Pliskova wacht voor Martic in de achtste finales de winnares van het duel tussen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 68) en de Estse Kaia Kanepi (WTA 88).