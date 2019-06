Federer klopt Wawrinka en staat tegenover Nadal, Flipkens stoot door in dubbelspel Roland Garros Sportredactie

04 juni 2019

19u24

Bron: Belga 0

Clash tussen Rafael Nadal en Roger Federer in halve finales

Roland Garros krijgt in de halve finales een clash tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Zwitser Roger (Federer). In de kwartfinales ontdeed Nadal zich op een drafje van de Japanner Kei Nishikori (ATP-7). In 1 uur en 51 minuten werd het 6-1, 6-1 en 6-3. De 37-jarige Federer had met zijn landgenoot Stan Wawrinka (ATP-28) meer moeite. De toernooiwinnaar van 2009 versloeg die van 2015 in 3 uur en 35 minuten met 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5) en 6-4.

Het is de twaalfde keer, een record, dat Nadal de halve finales bereikt op Roland-Garros. Hij won het gravelgrandslam in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018). Op veertien deelnames verloor hij slechts twee keer en één keer gaf hij geblesseerd forfait voor de derde ronde. Daar staan 91 zeges tegenover. Dit jaar verloor hij nog maar één set, in de derde ronde tegen David Goffin (ATP-29).

Voor Federer is Roland Garros niet het favoriete Grand Slam. De twintigvoudige grandslamwinnaar was slechts één keer de beste in Parijs. Vier keer verloor hij in de finale, telkens tegen Nadal. De voorbije drie jaar liet hij het toernooi links liggen.

In de onderlinge confrontaties leidt Nadal met 23-15. Federer won wel de jongste vijf duels, maar die werden allemaal op hardcourt uitgevochten. In vijftien ontmoetingen op gravel, trok Federer slechts twee keer aan het langste eind. Op Roland-Garros gaf de Zwitser Nadal vijf keer eerder partij en moest hij telkens het onderspit delven.

Kirsten Flipkens naar halve finales dubbelspel Roland-Garros

Kirsten Flipkens heeft zich dinsdag in Parijs voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst op Roland-Garros. Met de Zweedse Johanna Larsson versloeg ze de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke in 1 uur en 55 minuten met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-1. Melichar en Peschke vormden het zevende reekshoofd op het gravel in de Franse hoofdstad. Flipkens en Larsson zijn vijftiende op de plaatsingslijst.

Om een plaats in de finale nemen Flipkens en Larsson het donderdag op tegen Duan Ying-Ying en Zheng Saisai. Dat Chinese duo schakelde de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yi-Fan, die het vierde reekshoofd vormden, met 6-2, 5-7 en 7-5 uit. Het is de eerste keer dat Flipkens de halve finales van een Grand Slam bereikt in het dubbelspel, in het enkelspel speelde de 33-jarige Antwerpse in 2013 een halve finale op Wimbledon.

Woensdag probeert ook Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbel te plaatsen. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka geeft ze de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letlandse Jelena Ostapenko partij. Pas in de finale kunnen Flipkens en Mertens elkaar ontmoeten.

Konta wipt Stephens op weg naar halve finales

Johanna Konta (WTA 26) heeft zich dinsdag als eerste geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. In de kwartfinales haalde de Britse het op Court Philippe-Chatrier met 6-1 en 6-4 van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7). De wedstrijd duurde 1 uur en 12 minuten.

Konta neemt het bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38) en de Kroatische Petra Martic (WTA 31). De Britse kwam bij haar vorige vier deelnames aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen nooit verder dan de openingsronde. Ze staat voor de derde keer in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open 2016 en Wimbledon 2017 was dat ook haar eindstation.

Stephens bereikte vorig jaar nog de finale op het Parijse gravel. In de eindstrijd ging de Amerikaanse onderuit tegen Simona Halep.