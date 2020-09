Elise Mertens plaatst zich voor derde ronde Roland Garros na zege tegen ervaren rot Kanepi GVS

30 september 2020

17u43 6 Roland Garros Elise Mertens (WTA 20) heeft zich na een tweesetter geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. Op het Parijse gravel nam ze de maat van de Estse Kaia Kanepi (WTA 106). Het werd 4-6 en 5-7. In de volgende ronde ontmoet ze Caroline Garcia (WTA 45) of Aljaksandra Sasnovich (WTA 96).

“Ze slaat heel hard tegen de bal en is alleszins een gevaarlijke tegenstandster”, vertelde de 24-jarige Limburgse - overigens het zestiende reekshoofd in de Franse hoofdstad - vooraf. Kanepi was inderdaad niet de eerste de beste. Ooit was ze het nummer 15 van de wereld, ze behaalde ook al zes keer een grandslamkwartfinale.

Mertens kreeg de kans op een vroege break, maar liet drie breakpunten onbenut. Ze kreeg snel een herkansing, dit keer was het wel prijs. Bij een 1-2 en 30-40 dwong ze Kanepi in het defensief, ze rondde fraai af aan het net. De break was een feit. Met een lovegame bevestigde ze die kloof. Maar Mertens kreeg het plots lastig. De Estse brak terug bij een 3-5 en had de kans de bordjes weer op gelijke hoogte te brengen. Maar Mertens liet het zover niet komen en ging weer door de service van Kanepi: 6-4.

Het omgekeerde in set twee. Dit keer was het Mertens die snel onder druk stond. Een eerste breakkans sloeg Kanepi nog buiten, maar een volgende verzilverde ze wel - Mertens mepte ongelukkig in het net. De Belgische zorgde vrijwel meteen voor het antwoord. Ze trok vol in de aanval, versierde twee breakpoints en zorgde voor 2-2. Toch was het weer het nummer 106 van de wereld dat de bovenhand nam. Bij 3-3 was onze beste Belgische weer op achtervolgen aangewezen, maar net als een kwartiertje daarvoor was daar meteen de repliek. Beide dames waren in set twee aan elkaar gewaagd - Kanepi en Mertens acteerden op een aanzienlijk niveau.

Bij een 5-6 drukte Mertens nog een keer door. Kanepi hing tegen de touwen, de zege was binnen: 5-7. Mertens neemt het in de derde ronde op tegen Caroline Garcia (WTA 45) of Aljaksandra Sasnovich (WTA 96).

Mertens neemt voor de vierde keer aan de hoofdtabel van Roland Garros deel. Haar beste prestatie is een plaats in de vierde ronde, in 2018. Vorig jaar bereikte ze de derde ronde.

