Elise Mertens overleeft eerste ronde in Parijs na driesetter tegen Sloveense XC

27 mei 2019

17u21 0 Roland Garros Elise Mertens (WTA 20) heeft in de eerste ronde van Roland Garros afgerekend met de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 60): 6-4, 3-6 en 6-2. In de volgende ronde wacht de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457).

Mertens kreeg in de eerste ronde in Parijs de Sloveense Zidansek voorgeschoteld. Vorige week stond die laatste nog in de finale van het WTA-toernooi in Nürnberg. Geen hapklare brok dus voor Mertens, die vandaag een moeizame start kende. Halverwege de eerste set liep de Belgische wel uit op haar tegenstreefster, maar de Sloveense knokte zich terug: 4-4. Op naar een tiebreak? Neen. Onze landgenote forceerde een nieuwe break en rijfde de eerste set binnen: 6-4. De eerste setbal was meteen de goede.

In het tweede bedrijf liet Mertens al snel vier breakkansen onbenut. Zidansek behield haar opslag, maar nadien draaide de Limburgse de rollen om. Mertens werkte twee breakpunten weg en won vervolgens drie spelletjes op rij: 3-1. De trein leek vertrokken. Verkeerd gedacht. Mertens stapelde de fouten op, de Sloveense profiteerde optimaal. Van 3-1, naar 3-6.

Mertens moest herbronnen, maar toonde mentale weerbaarheid. De Belgische ging door de service van Zidansek en zette haar opponente op achterstand: 2-0. De Sloveense begon te twijfelen, Mertens kreeg vertrouwen. Zidansek kon finaal het tempo van de Limburgse niet langer bijbenen. De derde set was zo een prooi voor Mertens: 6-2.

In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457). Die klopte eerder vandaag de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 102) met 6-2 en 6-4.