Elise Mertens: "Mijn opslag moet beter tegen Gavrilova" TLB

01 juni 2018

19u43

Bron: Belga 0 Roland Garros "Ik ben al heel tevreden met mijn derde ronde op Roland Garros". Zo legde Elise Mertens (WTA 16) uit. "Ik heb mijn punten van vorig jaar verdedigd. Maar ik wil meer dan dat." Morgen neemt de Limburgse het in haar derde partij in Parijs op tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 25). In de onderlinge confrontaties leidt Mertens met 2-1. Ze won zowel vorig jaar op Roland Garros als dit jaar tijdens de Australian Open.

"Het zal geen makkelijke wedstrijd worden", stak Mertens van wal. "Gavrilova speelde sterk in onze laatste ontmoeting in Australië. Ze leidde snel met 5-0, dus ik weet dat mijn spelniveau vanaf het begin van de partij hoog zal moeten zijn. Tegen Watson speelde ik niet mijn beste spel. Vooral mijn opslag viel tegen. Maar goed, ik heb gewonnen in twee sets en dat is positief. Ik weet niet of ik met een mentaal voordeel aan het duel begin. Gavrilova kon tegen Pera een matchbal redden. Het is een meisje dat hard werkt, zeer energiek is, maar op belangrijke moment kan haperen."

Mertens probeerde haar spel vrijdag op training, aan de zijde van haar Franse sparringpartner Vivien Cabos, nog te verfijnen. "Ik weet dat ik mijn serviceniveau flink zal moeten opkrikken", vervolgde ze. "Ik ben niet gestresseerd, maar wel een beetje gefrustreerd. Ik weet wat ik kan en ik hoop de volgende match beter te spelen. Ik ben altijd veeleisend voor mezelf en ik wil dat de zaken gaan zoals ik wil dat ze gaan. Mentaal sta ik er steeds op de belangrijke momenten. Ik wil op Roland Garros elke match winnen, het is een heel speciaal toernooi voor mij."