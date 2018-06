Eindelijk prijs voor Simona Halep: 40 jaar na Ruzici wint opnieuw een Roemeense Roland Garros Manu Henry

09 juni 2018

16u35 102 Roland Garros De finalevloek is geschiedenis. Simona Halep pakte vandaag, 40 jaar na de triomf van landgenote Virginia Ruzici in Parijs, haar eerste grandslamzege ooit. In een bij momenten zinderende finale van Roland Garros rekende de Roemeense nummer één in drie sets af met de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 10). Het werd 3-6, 6-4 en 6-1.

Ze snakte er zó hard naar. In 2014 verpestte Maria Sharapova het feestje van Halep aan de Porte d’Auteuil. Vorig jaar verraste Jelena Ostapenko vriend en vijand door de topfavoriete in de finale te kloppen. Vandaag moest en zou háár gloriemoment worden. In haar vierde grandslamfinale – nummer drie dus in Parijs – trof ze iemand die nog nooit een WTA-finale verloor. De 25-jarige Sloane Stephens speelde tot dusver zes finales en won ze allemaal. Vooral de triomf voor eigen publiek op de US Open van 2017, destijds als nummer 83 van de wereld nota bene, springt in het oog.

One Grand Slam champion.



One three-time Roland-Garros finalist.



One Coupe Suzanne Lenglen.... #RG18 pic.twitter.com/Aaq4MfcAmv Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Van stress lijkt Stephens zelden of nooit last te hebben. Ook vandaag niet. Op Court Philippe-Chatrier voerde ze in de eerste set haar plannetje tot bijna in de perfectie uit. Een constante service en diepe ballen met veel spin: Halep vond er maar geen antwoord op. Het leverde vaak hoogstaande, lange rally's op. Het publiek genoot met volle teugen en zag hoe Stephens haar sterk begin vertaalde in een 4-1-voorsprong. Het lijkt allemaal zo simpel bij de Amerikaanse. Een bonus die ze vervolgens niet meer prijsgaf. Ook al vond Halep - gesteund door het Franse publiek - gaandeweg meer en meer het juiste ritme, Stephens gaf geen krimp. Met 6-3-setwinst als gevolg. Op dat moment geen kruid gewassen tegen het Amerikaans geweld. (lees hieronder verder)

Starting things off by leaving everything out on the court.#RG18 pic.twitter.com/55zWdOEKDx Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Halep voelde de bui al hangen. Toch niet wéér een grandslamfinale verliezen. ’t Is stilaan een vloek. Want ook in de tweede set liep Stephens al gauw uit tot 2-0, maar dan volgde een ‘momentum change’. Halep won vervolgens liefst tien van de eerste elf punten, zag hoe Stephens de fouten plots opstapelde en liep uit tot een 4-2-voorsprong. Het sein voor de Amerikaanse om haar niveau opnieuw op te krikken. Bij 4-4 waren beide dames weer 'on serve'. Terwijl ook de wind meer en meer parten speelde op Philippe-Chatrier, greep Halep alsnog de macht in de tweede set. Bij 5-4 was het eerste setpunt meteen raak. (lees hieronder verder)

A fight to the end.@Simona_Halep rebounds to capture the second set 6-4. Don't go anywhere.



Elle est de retour ! Simona Halep remporte le 2e set 6-4, sur une faute en revers de Sloane Stephens. A suivre, le troisième et dernier set#RG18 pic.twitter.com/01U4I25tHZ Roland-Garros(@ rolandgarros) link

De ontlading

Halep onder stoom, Stephens op de dool. In geen tijd had de Roemeense trots een 3-0-bonus beet in de beslissende derde set. Die langverwachte grandslamzege dichterbij dan ooit. Het enige wat haar dán nog van de zege kon houden, was het mentale aspect. Bij Stephens was intussen het beste ervan af en de veer definitief gebroken. De derde set werd uiteindelijk een complete walk-over: 6-1. Eindelijk bingo voor Simona Halep, zo geliefd bij dat Franse publiek. En wie gunt het haar niet.

"I was dreaming of this moment since I was starting to play tennis. I’m really happy it’s happened in Roland-Garros in Paris - my special city."@Simona_Halep loves you, Paris.#RG18 pic.twitter.com/LHGTa6czLh Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Kort portret Simona Halep

Geboortedatum: 27/09/1991 (26 jaar)

Geboorteplaats: Constanta (Roemenië)

Lengte: 1m68

Gewicht: 59 kg

Rechtshandig

Nummer 1 op de wereldranglijst

Prof sinds 2008

Palmares: 16 titels waaronder 1 in 2018 (Shenzhen)

3 grandslamfinales (Roland Garros 2014 en 2017, Australian Open 2018)

Coach: Darren Cahill (Aus)

Palmares:

1 grandslamzege: Roland Garros (2018)

3 verloren grandslamfinales: Roland Garros (2015 en 2017), Australian Open (2018)

16 WTA-titels: Nürnberg (2013), Rosmalen (2013), Boedapest (2013), Connecticut (2013), Moskou (2013), Sofia (2013), Doha (2014), Boekarest (2014 en 2016), Shenzhen (2015 en 2018), Dubai (2015), Indian Wells (2015), Madrid (2016 en 2017), Montréal (2016)

11 verloren WTA-finales: Fes (2010 en 2011), Brussel (2012), Madrid (2014), Singapore (2014), Toronto (2015), Cincinnati (2015 en 2017), Rome (2017 en 2018), Peking (2017)

De erelijst van Roland Garros bij de vrouwen:

2018: Simona Halep (Roe)

2017: Jelena Ostapenko (Let)

2016: Garbine Muguruza (Spa)

2015: Serena Williams (VSt)

2014: Maria Sharapova (Rus)

2013: Serena Williams (VSt)

2012: Maria Sharapova (Rus)

2011: Li Na (Chn)

2010: Francesca Schiavone (Ita)

2009: Svetlana Kuznetsova (Rus)

2008: Ana Ivanovic (Ser)

2007: Justine Henin (Bel)

2006: Justine Henin (Bel)

2005: Justine Henin (Bel)

2004: Anastasia Myskina (Rus)

2003: Justine Henin (Bel)

2002: Serena Williams (VSt)

2001: Jennifer Capriati (VSt)

2000: Mary Pierce (Fra)

1999: Steffi Graf (Dui)

1998: Arantxa Sanchez-Vicario (Spa)

1997: Iva Majoli (Kro)

1996: Steffi Graf (Dui)

1995: Steffi Graf (Dui)

1994: Arantxa Sanchez-Vicario (Spa)

1993: Steffi Graf (Dui)

1992: Monica Seles (Joe)

1991: Monica Seles (Joe)

1990: Monica Seles (Joe)

1989: Arantxa Sanchez-Vicario (Spa)

1988: Steffi Graf (WDu)

1987: Steffi Graf (WDu)

1986: Chris Evert-Lloyd (VSt)

1985: Chris Evert-Lloyd (VSt)

1984: Martina Navratilova (VSt)

1983: Chris Evert-Lloyd (VSt)

1982: Martina Navratilova (VSt)

1981: Hana Mandlikova (Tsj)

1980: Chris Evert-Lloyd (VSt)

1979: Chris Evert-Lloyd (VSt)

1978: Virginia Ruzici (Roe)

1977: Mima Jausovec (Joe)

1976: Sue Barker (GBr)

1975: Chris Evert (VSt)

1974: Chris Evert (VSt)

1973: Margaret Smith-Court (Aus)

1972: Billy Jean King (VSt)

1971: Evonne Goolagong (Aus)

1970: Margaret Smith-Court (Aus)

1969: Margaret Smith-Court (Aus)

1968: Nancy Richey (VSt)

1967: Françoise Durr (Fra)

1966: Ann Haydon-Jones (GBr)

1965: Lesley Turner (Aus)

1964: Margaret Smith (Aus)

1963: Lesley Turner Ann (Aus)

1962: Margaret Smith (Aus)

1961: Ann Haydon (GBr)

1960: Darlene Hard (VSt)

1959: Christine Truman (GBr)

1958: Zsuzsi Kormoczy (Hon)

1957: Shirley Bloomer (GBr)

1956: Althea Gibson (VSt)

1955: Angela Mortimer (GBr)

1954: Maureen Connolly (VSt)

1953: Maureen Connolly (VSt)

1952: Doris Hart (VSt)

1951: Shirley Fry (VSt)

1950: Doris Hart (VSt)

1949: Margaret Osborne (VSt)

1948: Nelly Landry (Fra/Bel)

* De in Brugge geboren Landry werd na haar huwelijk na de Tweede Wereldoorlog Française. In 1938 was ze als Nelly Adamson nog verliezend finaliste.

1947: Patricia Todd (VSt)

1946: Margaret Osborne (VSt)

1945: geen toernooi

1944: geen toernooi

1943: geen toernooi

1942: geen toernooi

1941: geen toernooi

1940: geen toernooi

1939: Simone Mathieu (Fra)

1938: Simone Mathieu (Fra)

1937: Hilde Sperling (Dui)

1936: Hilde Sperling (Dui)

1935: Hilde Sperling (Dui)

1934: Margaret Scriven (GBr)

1933: Margaret Scriven (GBr)

1932: Helen Wills-Moody (VSt)

1931: Cilly Aussem (Dui)

1930: Helen Wills-Moody (VSt)

1929: Helen Wills (VSt)

1928: Helen Wills (VSt)

1927: Kornelia Bouman Ned

1926: Suzanne Lenglen (Fra)

1925: Suzanne Lenglen (Fra)

1924: Diddie Vlasto (Fra)

1923: Suzanne Lenglen (Fra)

1922: Suzanne Lenglen (Fra)

1921: Suzanne Lenglen (Fra)

1920: Suzanne Lenglen (Fra)

1919: geen toernooi

1918: geen toernooi

1917: geen toernooi

1916: geen toernooi

1915: geen toernooi

1914: Marguerite Broquedis (Fra)

1913: Marguerite Broquedis (Fra)

1912: Jeanne Matthey (Fra)

1911: Jeanne Matthey (Fra)

1910: Jeanne Matthey (Fra)

1909: Jeanne Matthey (Fra)

1908: Kate Gillou-Fenwick (Fra)

1907: Comtesse de Kermel (Fra)

1906: Kate Gillou-Fenwick (Fra)

1905: Kate Gillou (Fra)

1904: Kate Gillou (Fra)

1903: Françoise Masson (Fra)

1902: Françoise Masson (Fra)

1901: P. Girod (Fra)

1900: Hélène Prévost (Fra)

1899: Françoise Masson (Fra)

1898: Françoise Masson (Fra)

1897: Françoise Masson (Fra)

Meer over Fra

sport

sportdiscipline

VSt

tennis

sportevenement