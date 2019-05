Eerste verrassing op Roland Garros: Kerber roemloos onderuit in eerste ronde - Canadees supertalent geeft forfait LPB

26 mei 2019

15u19

Bron: Belga 3

Canadees supertalent geeft forfait

Het Canadese supertalent Felix Auger-Aliassime (ATP 28) geeft forfait voor Roland Garros, zo laat de organisatie weten. De 18-jarige belofte heeft nog te veel last van een blessure aan de linkeradductoren, die hij opliep tijdens het toernooi van Lyon. Auger-Aliassime heeft ondanks zijn plaats in de top 30 nog nooit een wedstrijd gespeeld op een grandslamtoernooi. De Canadees wordt in de tabel vervangen door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 133).

Tsitsipas verspilt weinig energie

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich zonder te veel energie te verspillen geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De 20-jarige Griek, het zesde reekshoofd, haalde het na 1u51' in drie sets van de Duitser Maximilian Marterer (ATP 110): 6-2, 6-2, 7-6 (7/4). Tsitsipas treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Indiër Prajnesh Gunneswaran (ATP 86) en de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 92). De Griek imponeerde de voorbije maand met toernooiwinst in het Portugese Estoril en een verloren finale in Madrid tegen Novak Djokovic (ATP 1). In de Spaanse hoofdstad kegelde hij in de halve finale gravelkoning Rafael Nadal (ATP 2) uit het toernooi.

Kerber roemloos onderuit tegen 18-jarige Russin

De eerste verrassing op het vrouwentoernooi van Roland Garros is een feit. De Duitse Angelique Kerber (WTA 5), voormalig nummer één van de wereld, verloor na nauwelijks 1u14' tennis haar duel in de eerste ronde van de pas 18-jarige Russische Anastasia Potapova (WTA 81). Het werd 6-4, 6-2.

Roland Garros is voor de 31-jarige Kerber nooit haar favoriete toernooi geweest. Haar beste resultaat was een plek in de kwartfinales, in 2012 en 2018. De andere drie grandslamtoernooien won Kerber telkens één keer. Dit jaar sukkelde de Duitse met een enkelblessure en wilde vooraf de verwachtingen zo laag mogelijk houden. “Ik heb mijn best gedaan. De voorbije dagen kon ik goed trainen, maar een echt lange gravelvoorbereiding had ik niet”, reageerde Kerber. “Uiteindelijk was ik wel tevreden dat ik de baan op kon en een wedstrijd kon spelen. Uiteraard is dit niet waar ik op hoopte. Maar ja, ze speelde goed en had niets te verliezen. Er zijn veel goeie beloften en zij is één van hen.”

Voor Potapova is het haar eerste deelname op Roland Garros. De Russische tiener treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Chinese Yafan Wang (WTA 57) en de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38).

Oud-winnares Muguruza heeft even tijd nodig

Garbine Muguruza (WTA 19) heeft niet zonder slag of stoot de tweede ronde bereikt op Roland Garros. De Spaanse, winnares in Parijs in 2017, won na twee uur tennis in drie sets (5-7, 6-2 en 6-2) van de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 96). In de eerste set sukkelde Muguruza met twee verloren opslagspelletjes. Nadien kwam ze niet meer in de problemen tegen Townsend.

In de tweede ronde wacht voor de 25-jarige Muguruza een confrontatie met de Zweedse Johanna Larsson (WTA 111). Zij rekende in haar eerste duel in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 75). Muguruza was de voorbije jaren steevast goed voor sterk resultaat op Roland Garros. Behalve bij haar eindzege in 2017 was ze ook vorig jaar (halve finales) en in 2014 en 2015 (telkens kwartfinales) goed in vorm.