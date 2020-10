Een 21-jarige tegen een 19-jarige: Kenin rekent af met Kvitova en speelt finale Roland Garros tegen Swiatek ODBS

08 oktober 2020

18u31 2 Roland Garros Kenin (21) versus Swiatek (19) wordt zaterdag de vrouwenfinale van Roland Garros. De jonkies aan de macht in dit vreemde tennisjaar 2020. De Amerikaanse Kenin (WTA 6), die eerder dit jaar al de Australian Open won, rekende af met de Tsjechische Kvitova (WTA 11): 6-4 en 7-5. De 19-jarige Poolse toernooirevelatie Iga Swiatek (WTA 54) won eerder op de dag in haar onuitgegeven halve finale van de Ar gentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1.

Jeugdig enthousiasme won het van de ervaring, vandaag op een kille en winderige Court Philippe Chartrier. Sofia Kenin was ook gewoon de betere speelster. Niet alleen sneller en gretiger, maar ook meer all-round. Bij een langere rally moest tweevoudig grandslamwinnares Kvitova, terug van helemaal weggeweest, haast steevast het onderspit delven. Dat vertaalde zich snel in enkele breaks voorsprong in elke set. In het eerste bedrijf kon de Tsjechische er daar nog één van terugpakken, maar moest ze met 6-4 de duimen leggen. En ook in set twee stond Kenin de hele tijd op voorsprong. Zware backhand, prima dropshot in huis. Vechtjas ook: in totaal werkte ze tien breakpunten weg.

Alleen tijdens het uitserveren namen de zenuwen even de bovenhand. Bij 5-4 een break tegen, alleen om voor een rebreak te zorgen. Bij 6-5 liet Kenin de kans niet meer liggen. ‘Kenin on a mission’. Zij speelt voor het eerst de finale van Roland Garros en zet samen met de 16-jarige Cori Gauff na de decennialange Williams-dominantie de States opnieuw op de tenniskaart bij de vrouwen.

De andere halve finale was een onuitgegeven duel: Swiatek, die pas vorig jaar haar debuut maakte op de hoofdtabel in Parijs, versus de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska. Swiatek schopte het vorig jaar al wel tot de vierde ronde en won twee jaar eerder de titel op Wimbledon bij de juniors. Het wordt haar eerste grandslamfinale uit haar loopbaan. Opvallend: Swiatek verloor amper 23 (!) games in haar weg naar de finale. Van dominantie gesproken. Al zal ze in de finale als underdog starten tegen Kenin. Podoroska stond voor het eerst op de hoofdtabel in Parijs. De kwalificatiespeelster was in de eerste ronde met 6-2 en 6-1 veel te sterk voor Greet Minnen (WTA 110).

Swiatek - Podoroska: 6-2, 6-1

